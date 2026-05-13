Eski Avrupa Komisyonu Başkanı ve Euro Grubu’nun eski başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan’ın ekonomik kriz dönemine ilişkin dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıracak açıklamalarda bulundu. Skai TV’de yayımlanan “Sto Xiliosto” adlı belgesele konuk olan Juncker, krizin en karanlık günlerinde kapalı kapılar ardında dile getirilen radikal bir öneriyi ilk kez paylaştı.

"SADECE 'SESSİZ OLUN' DEDİM"

Juncker, Euro Grubu toplantılarından birinde bazı maliye bakanlarının, Yunanistan’ın borçlarını ödeyebilmesi ve acil kaynak yaratabilmesi için ülkenin en önemli tarihi mirası olan Akropolis’in satışa çıkarılmasını teklif ettiğini açıkladı. Bu önerinin ciddiyetine dair detay vermeyen Juncker, teklifi yapan kişiye "Sessiz olun" diyerek müdahale ettiğini belirtti.

Juncker, bu çarpıcı anektodu şu sözlerle aktardı: "Euro Grubu toplantılarında bazı maliye bakanlarının para bulmak için Akropolis’i satmayı önerdiğini hatırlıyorum. Onlara sadece ‘Sessiz olun’ dedim."

Eski başkan, bu sıra dışı fikri ortaya atan kişinin bir kadın maliye bakanı olduğunu ifade etti ancak diplomatik nedenlerle bu ismin kimliğini paylaşmaktan kaçındı. Bu açıklama, kriz döneminde Avrupa Birliği içindeki siyasi gerilimin ve ülkeler arası yaklaşımın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

KRİZİN PERDE ARKASI GÜVEN KAYBI

Juncker, bu tür aşırı ve kırıcı önerilerin dile getirilebilmesini, Yunanistan’ın o dönemde Avrupa genelinde yaşadığı büyük güven kaybına bağladı. Atina yönetiminin 2009 yılı öncesinde bütçe açıklarını olduğundan düşük gösterdiğinin ortaya çıkmasının, Avrupa başkentlerinde büyük bir infiale yol açtığını vurguladı.

Yunanistan’ın veriler konusunda diğer ülkeleri yanılttığını kabul etmesinin ardından savunmasız kaldığını belirten Juncker, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

İtibar Kaybı: "Yunanistan diğerlerini yanılttığını kabul ettikten sonra artık kendisine güvenilmiyordu. Asıl sorun buydu."

Söylemlerin Sertleşmesi: "Güven bir kez kaybolduğunda, herkes Yunanistan hakkında istediği her şeyi söyleyebiliyordu. Bu durum, söylemlerin giderek aşırılaşmasına ve kırıcı hale gelmesine neden oldu."

SİYASİ BASKI VE AŞIRI SÖYLEMLER

Belgeseldeki açıklamalarında dönemin psikolojik atmosferine de değinen Juncker, ekonomik çöküş ve siyasi baskının yoğunlaştığı ortamlarda rasyonel yaklaşımların yerini zaman zaman radikal çıkışlara bıraktığının altını çizdi. Juncker'e göre Akropolis örneği, bir ülkenin uluslararası güvenilirliğini kaybetmesinin sonuçlarını gösteren en somut örneklerden biri olarak kayda geçti.