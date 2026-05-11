Yunanistan, İtalya'ya akan kıyılarında ortaya çıkan patlayıcı yüklü insansız deniz aracının (İDA) gizemini çözmek için seferber oldu.

İyon denizi sularında bulunan İDA, popüler bir tatil beldesi olan Lefkada kıyılarında bir balıkçı tarafından bir mağarada bulundu. İDA, uzman askeri ekipler tarafından denizde imha edildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias İDA sisteminin bir yabancı devletten geldiğinin neredeyse kesin olduğunu ifade ederken aracın Ukrayna menşeli olduğundan şüpheleniliyor.

Dendias "Bu cihazın ne olduğunu ve içinde ne barındırdığını aşağı yukarı biliyoruz ancak ülkemizin kendi donanmasını en gelişmiş insansız araç ve savunma sistemleriyle donatması için tüm imkanları oluşturuyoruz"açıklamasını yaptı.

Uzmanlar ele geçirilen aracın seri numarasını ve dahili GPS verilerini inceleyerek kesin kaynağına ulaşmaya çalışıyor.

Magura V3 tipi Ukrayna yapımı İDA sistemine benzeyen bu araçlar 60 saate kadar suda kalabiliyor ve saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Bu otonom araçların taşıdığı patlayıcı yük kapasitesi ise bazen 300 kilograma kadar çıkabiliyor. Bu durum denizdeki hedefler için ölümcül bir tehdit oluşturuyor.

Uzman ekipler cihazın asıl hedefinin Akdeniz'deki Rus petrol ve gaz sevkiyatı olabileceği teorisi üzerinde durdu.

YUNAN MUHALEFETİ ÇİLEDEN ÇIKTI

Cihazın yaklaşık 100 kilogram patlayıcı taşıdığına dair haberler ülkede ciddi bir panik dalgasına yol açtı.

Bu olay Avrupa'nın en uzun kıyı şeridine sahip olan Yunanistan, deniz güvenliği konusundaki savunmasızlığı sebebiyle eleştirildi.

Ana muhalefet partisi Pasok hükümeti bu tarz modern silahlara karşı hazırlıksız olmakla ve şeffaf davranmamakla suçladı.

Savunma sözcüsü Michalis Katrinis yaptığı sert açıklamada "Sayın Dendias her şeyi bildiğini söylüyor fakat Yunan halkının bu aracın kökeni ve buraya nasıl ulaştığı hakkında hiçbir şey öğrenmesine izin verilmiyor" dedi.

Kiev yönetimi Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filosundaki tankerleri hedef aldığını daha önce kabul etmişti.

Ukrayna'nın bu ay Karadeniz'de iki gemiyi imha ederek enerji sektörüne yönelik operasyonlarını artırması bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Milliyetçi Yunan Çözümü partisi bu olayı bilinçli bir askeri provokasyonun kanıtı olarak nitelendirdi.

Muhalefet kanadı ise bu keşfin Yunanistan'ın savaş sahasına çekilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kanıtladığını savunuyor.

Yunan askeri kaynakları drone üzerindeki incelemelerin ana karadaki bir deniz üssünde titizlikle devam ettiğini belirtti.