Yaklaşık 14 yıl süren çalışmada, beyninde erken Alzheimer belirtileri bulunan ancak henüz semptom göstermeyen katılımcıların günlük hareket düzeyleri takip edildi. Bulgular, düzenli fiziksel aktivitenin özellikle tau proteinlerinin birikimini yavaşlatarak beyin sağlığını koruyabileceğini gösterdi. Araştırma, egzersizin Alzheimer’ın ilerlemesini yavaşlatma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan önceki bulguları da destekliyor.

Araştırma, günde 5 bin adımın üzerinde yürüyüş yapmanın, Alzheimer riski taşıyan yaşlı bireylerde beyin sağlığını korumaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Araştırma, fiziksel aktivitenin bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini gösteren önceki bulguları destekliyor.

57 MİLYON KİŞİ ETKİLENİYOR

Alzheimer, dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişiyi etkiliyor ve bunama türleri arasında en yaygın olanı olarak biliniyor. Beyinde anormal şekilde biriken amiloid ve tau proteinlerinin hastalığa neden olduğu düşünülüyor. Bu birikim yıllar içinde ilerliyor ve ilk belirtiler geç dönemde ortaya çıkıyor.

ABD merkezli bir araştırma ekibi, Alzheimer riski yüksek olan ancak henüz bilişsel olarak sağlıklı 300'e yakın yaşlı bireyin günlük adım sayılarını takip etti. Bu kişilerin beyinlerinde amiloid düzeyi yüksekti; yani Alzheimer’a yakalanma ihtimalleri daha fazlaydı.

14 YIL İNCELEDİLER

14 yıl süren çalışmada, daha fazla fiziksel aktivite yapan bireylerde hem bilişsel hem de işlevsel gerilemenin daha yavaş olduğu gözlemlendi. Bu durumun özellikle tau proteini birikiminin yavaşlamasıyla ilişkili olduğu tespit edildi. İlginç şekilde, amiloid düzeylerinde ise belirgin bir değişim gözlenmedi.

Araştırmaya göre, en olumlu etki 5.001 ile 7.500 adım aralığında gerçekleşti. Ancak günde sadece 3.001 ila 5.000 adım atan bireylerde bile tau birikimi ve zihinsel gerileme daha yavaş ilerledi.

Edinburgh Üniversitesi Beyin Bilimleri Merkezi Direktörü Tara Spires-Jones, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Beyninde erken Alzheimer patolojisi olan bireylerin bile küçük miktarda fiziksel aktiviteden fayda görebileceğini gösteriyor” dedi. Spires-Jones araştırmaya katılmadı, ancak sonuçların genel eğilimle uyumlu olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, düşük günlük adım hedeflerinin yaşlı ve hareketsiz bireyler için daha ulaşılabilir olduğunu, adım sayılarının ise akıllı saatler gibi giyilebilir cihazlarla kolayca takip edilebildiğini belirtti.

Yine de çalışmanın bazı sınırlamaları olduğu belirtildi. Örneğin yüzme veya direnç egzersizi gibi diğer fiziksel aktiviteler hesaba katılmadı. Bu nedenle araştırmacılar, bulguların doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yapılan benzer bir çalışmada ise, egzersiz rutinini sürdüren demans hastalarının tanı sonrasında ölüm riskinin yüzde 29 daha düşük olduğu görülmüştü. Alzheimer’s Research UK’ten Julia Dudley, “Bu tür araştırmalar, yaşam tarzımızda yapacağımız basit değişikliklerin beynimizi daha uzun süre sağlıklı tutabileceğini gösteriyor” dedi.