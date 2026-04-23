Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiği Fiorentina'da tutunamayan Edin Dzeko, Alman ekibi Schalke'de adeta 'kral' oldu. Ara transferde Schalke'ye katılan ve 8 maçta 6 gol ve 3 asistlik müthiş performans gösteren 40 yaşındaki Bosnalı yıldız ise kariyeriyle ilgili önemli bir kararın eşiğinde.

Sky Sports'un haberine göre Schalke 04 ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dzeko'nun futbolu bırakma ihtimali de bulunuyor. Kulübün ise bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'a yönelmesi bekleniyor.

Almanya Bundesliga 2'de şampiyonluğa koşan Schalke'nin taraftarları ise ara transferde katılmasına rağmen kilit rol oynayan Dzeko'nun en az 1 sezon daha takımda kalmasını istiyor.

Bundesliga 2'nin son düzlüğüne girilirken Schalke, 61 puanla zirvede yer alıyor ve onu 58 puanlı Paderborn ile 55 puanlı Elversberg takip ediyor.