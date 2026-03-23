Konut piyasasındaki hareketliliği artırmak ve dar gelirli vatandaşların finansmana erişimini sağlamak amacıyla hazırlanan yeni kredi paketi, piyasa ortalamasının altında bir faiz oranıyla yapılandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yürütülen teknik hazırlıklara göre, kredinin temel dayanağını %1,20 faiz oranı oluşturuyor. Bu oran, kamu bankaları aracılığıyla kullandırılacak kredilerde sabit tutulacak.

VADE YAPISI VE GERİ ÖDEME PLANI

Hazırlanan taslak metne göre, kredi geri ödemeleri için 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı tanınacak. Bu uzun vadeli yapı ile aylık taksit tutarlarının hane halkı geliriyle orantılı seviyelerde tutulması hedefleniyor. Kredi üst limitlerinin ise konutun ekspertiz değeri ve bölgedeki rayiç bedeller üzerinden kademeli olarak belirlenmesi öngörülüyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülen teknik çalışmaların ardından, düzenlemenin 2026 yılının ilk yarısında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor. Yasal sürecin tamamlanmasını müteakip, kamu bankaları üzerinden başvuru ekranları erişime açılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KATILIM KRİTERLERİ

Söz konusu kredi paketinden yararlanabilmek için belirlenen kriterler şunlardır:

Mülkiyet Durumu: Başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması gerekmektedir.

Satış Geçmişi: Kişinin son 1 yıl içerisinde herhangi bir konut satışı gerçekleştirmemiş olması şartı aranmaktadır.

Hisseli Mülkiyet: Mevcut bir konut tapusunda pay sahibi olanlar için hisse oranının %50’den fazla olmaması kriteri uygulanacaktır.

İkamet Koşulu: Alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet etme zorunluluğu gibi ek kriterlerin de nihai yönetmelikte yer alması beklenmektedir.

Gelir Sınırı: Kredi hacminin yönetilebilmesi adına, hane halkı toplam geliri için belirli bir üst sınır getirilmesi planlanmaktadır.

Ekonomi yönetimi tarafından hazırlanan bu modelin, özellikle birinci el konut piyasasında arz-talep dengesini düzenlemesi beklenmektedir. Kredinin yalnızca kamu bankaları kanalıyla kullandırılması ve "ilk konut" şartının katı şekilde uygulanması, spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesini amaçlamaktadır.