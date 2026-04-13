Antalya'nın Demre ilçesine bağlı sularda ortaya çıkan Kekova Batık Şehri bir zamanlar bölgede yaşayan Likya Uygarlığı'na aitti. Milattan sonra 2. yüzyılda meydana gelen büyük bir depremle suların yükselmesi sonucunda tarihi tozlu sayfalarına gömülen batık şehir kendi zamanında 'Dolichiste' olarak anılıyordu. Günümüzde Kekova ismiyle bilinen şehir görmek isteyenleri suların altından hayali andıran manzarasıyla karşılıyor.

Akdeniz'in İçinde Gizli Bir Hazine

Likya Uygarlığı’nın en zarif liman kentlerinden biri olan bu bölge, asırlar önce yaşanan büyük bir doğa olayıyla sessizliğe büründü. Bugün teknelerle üzerinden geçerken görebileceğiniz ev merdivenleri, antik liman kalıntıları ve suyun içinden yükselen lahitler, bir zamanlar burada hayatın ne kadar canlı olduğunun en somut kanıtı.

Neden Gitmelisiniz? Bir Tatilden Çok Daha Fazlası

Kekova sadece bir ören yeri değil; doğanın ve tarihin iç içe geçtiği, UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir yeryüzü cenneti. Cam gibi suların altındaki binlerce yıllık kalıntıları izlemek, adeta bir açık hava müzesinde süzülmek gibi hissettiriyor. Hemen yanı başındaki Kaleköy’de (Simena) dünyanın en küçük tiyatrolarından birini görebilir, ardından kendinizi Akdeniz’in serin sularına bırakabilirsiniz.

Dikkat: Dalış Yapmak Kesinlikle Yasak

Bölgenin tarihi dokusunu ve su altındaki paha biçilemez kalıntıları korumak adına Kekova Batık Şehir bölgesinde dalış yapmak ve yüzmek yasak. Ancak bu durum keyfinizi kaçırmasın! Teknelerin cam tabanlarından veya berrak suyun üzerinden kalıntıları tüm detaylarıyla izlemek mümkün. Yüzme molaları ise genellikle batık şehrin hemen bitişiğindeki, yasak kapsamı dışındaki rüya gibi koylarda veriliyor.

Kekova’ya Nasıl Gidilir?

Bu gizemli şehre ulaşmanın en keyifli yolu denizden geçiyor:

Demre Üzerinden: Antalya merkezden yaklaşık 140 km uzaklıktaki Demre’ye ulaşıp, buradan Üçağız Köyü’ne geçebilirsiniz. Üçağız’dan kalkan tekneler sizi dakikalar içinde tarihin içine taşıyacak.

Kaş Üzerinden: Eğer Kaş’ta konaklıyorsanız, her sabah limandan kalkan günübirlik teknelerle uzun ve keyifli bir yolculuğun ardından batık şehre ulaşabilirsiniz.