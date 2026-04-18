Ankara'da 2010 yılında öldürülen bir kişinin katil zanlılarını azmettiren ve 7 yıldır firari olarak yurt dışında bulunan Barış Mirza, ülkeye girişinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalandı.

28 KURŞUNLA ARABASI TARANDI

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar kısım ekipleri, 29 Ekim 2010'da Yenimahalle ilçesi Demetevler'de 28 kurşunla taranan otomobilinde yaşamını yitiren Burak Şen'in (26) katil zanlılarını azmettiren ve yedi yıldır firari olarak Gürcistan'da yaşadığı tespit edilen Barış Mirza'nın yurda döndüğü bilgisini aldı.

YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRİP KENDİSİNİ KARDEŞİNE BENZETTİ

Barış Mirza'nın saç ektirdiği, burnuna, dudaklarına ve çenesine estetik yaptırıp yüzünü değiştirerek kardeşine benzediği ve onun kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığı saptandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mirza, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.