Dünya ekonomik kriz ve savaşla boğuşurken Washington’dan bomba bir iddia geldi: Trump, yıllardır saklanan UFO dosyalarını açıyor! Kristal netliğinde videolar ve uydu fotoğrafları yolda. Pentagon ise "Dünya buna hazır değil!" dedi. İşte detaylar...

Dünya, İran’daki "Destansı Öfke" (Epic Fury) operasyonu ve küresel ekonomik çöküşle sarsılırken, Washington’dan gelen bir haber tüm gündemi yerle bir etti.

New York Post’un üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ordusu’nun yıllardır gizlediği, "insan yapımı olmayan" (non-human) araçlara ait yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve gizli verileri kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.

Pentagon tarafından 27 Nisan 2020'de yayınlanan radar görüntüleri, Gimbal videosu olarak bilinen bir UFO'yu gösteriyor.

UYDU FOTOĞRAFLARI VE "NET" VİDEOLAR YOLDA!

Bugüne kadar sızan bulanık ve tartışmalı görüntülerin aksine, bu kez dosyanın içinde "itiraz edilemeyecek" kanıtlar olduğu iddia ediliyor.

NYP’nin ulaştığı bilgilere göre, Trump’ın talimatıyla açıklanacak belgeler şunları içeriyor:

Kristal netliğinde videolar: Pilotların kask kameralarından değil, gelişmiş optik izleme sistemlerinden kaydedilen görüntüler.

Eski Müsteşar Christopher Mellon, 2018'den beri saklanan F-18 silah kamerası ve kızılötesi radar (FLIR) kayıtlarının "başka bir seviyede" olduğunu doğruladı.

Uydu fotoğrafları: Dünyadaki hiçbir teknolojiyle açıklanamayan manevralar yapan (anlık ivmelenme, hipersonik hızdan aniden durma) araçların uzaydan çekilmiş kareleri. Mellon, "Elimizde bizim inşa ettiğimiz hiçbir şeye benzemeyen araçların uydu görüntüleri var" diyerek tarihe geçti.

Fizik kurallarını altüst eden veriler: Bu araçların radar izleri ve yansıttıkları enerji imzaları. Eski CIA Direktörü John Ratcliffe'in de belirttiği "açıklanması zor eylemler" bu dosyalarda somutlaşıyor.

SİLİKON VADİSİ KISITLAMALARI VE ABD ORDUSU’NUN ÇIKMAZI

Haberin en can alıcı noktalarından biri de teknoloji şirketleri ile ABD Ordusu arasındaki gerilim. ABD Ordusu bir yandan sahada bu "tanımlanamayan" teknolojilerle karşılaşırken, diğer yandan Silikon Vadisi devlerinin askeri yazılımlara koyduğu "etik filtreler" ve "yazılım kısıtlamaları" ile boğuşuyor.

Generallerin itirazlarına rağmen, yapay zeka ve analiz sistemlerindeki bu kısıtlamalar, ABD Ordusu’nun bu gizemli araçları tam kapasiteyle takip etmesini ve analiz etmesini engelliyor.

ZAMANLAMA MANİDAR: GERÇEK Mİ, STRATEJİ Mİ?

Küresel sistemin sarsıldığı ve ekonomik çöküş tartışmalarının zirve yaptığı bir dönemde bu ifşanın gelmesi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Siyasi analistler iki ihtimal üzerinde duruyor:

Teknolojik gözdağı: ABD'nin elindeki "ileri teknoloji" verilerini paylaşarak rakiplerine karşı psikolojik üstünlük kurma çabası.

Yıkımı perdeleme: Ekonomik çöküşün ve cephedeki yıpranmanın üzerini "yüzyılın olayıyla" örtme operasyonu.

PENTAGON’DA BÜYÜK PANİK: "DÜNYA BUNA HAZIR DEĞİL!"

New York Post'a konuşan gizli kaynaklar, Pentagon içindeki bazı yapıların bu ifşayı "ulusal güvenliğe ihanet" olarak gördüğünü belirtiyor. Mellon, istihbarat kurumları için bu sırları ifşa etmenin "doğal olmayan bir eylem" olduğunu belirterek uyardı: "En iyi şeyleri hızlıca ortaya koyacaklarını sanmıyorum!" Ancak Trump cephesi kararlı; operasyonun başına Savaş Bakanı Pete Hegseth getirildi ve CIA, NSA, DIA gibi kurumlara tüm dosyaların dökülmesi talimatı verildi.

DÜNYA DÜZENİ YENİDEN KURULUYOR!

Mart 2026, insanlık tarihine sadece "büyük savaşın" yılı olarak değil, "gerçeğin perdesinin aralandığı" yıl olarak da geçebilir. ABD Ordusu’nun yazılım kısıtlamalarıyla eli kolu bağlanırken, gökyüzündeki bu "tanımlanamayan" aktörlerin ifşası, bildiğimiz anlamda egemenlik ve güç dengelerini tamamen geçersiz kılabilir.

Kaynak: New York Post, Christopher Mellon Röportajı ve Pentagon kaynakları.