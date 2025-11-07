İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde amaç sadece evi ısıtmak değil, aynı zamanda ısıyı içeride tutmak. Bu sayede hem enerji faturaları azalıyor hem de konfor seviyesi artıyor.

ISITMA ZEMİN YALITIMIYLA BAŞLIYOR

İskandinav evlerinde en çok dikkat edilen nokta zemin yalıtımı.

Soğuk havanın aşağıdan içeri sızmaması için temele ekstrüde polistiren (XPS) veya kalın köpük tabakaları döşeniyor. Bu katman, toprağa kaçan ısının geri yönlendirilmesini sağlayarak evin alt kısmını sıcak tutuyor.

Uzmanlar, özellikle Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde bu yöntemle doğal gaz faturalarının yüzde 20'ye kadar düşebileceğini söylüyor.

DUVARLAR ÇOK KATMANLI YAPILIYOR

İskandinav tarzı yalıtımda duvarlar da tıpkı bir "katmanlı battaniye" gibi tasarlanıyor.

Duvar içlerine cam yünü yerleştiriliyor; dış katmanda ise sert izolasyon panelleri kullanılıyor. Bu kombinasyon, ısıyı duvar yüzeyinde tutarak dışarı çıkmasını engelliyor.

Bu sistem, Avrupa enerji standartlarına göre "A sınıfı" enerji verimliliği sağlıyor.

PENCERELER ISIYI TUTUYOR

Kuzey Avrupa’da pencereler ısı kaybının en kritik noktası kabul ediliyor. Bu yüzden çoğu evde üç veya dört camlı ahşap doğramalar tercih ediliyor.

Modern izolasyon contaları sayesinde rüzgâr ve soğuk hava sızıntısı minimuma indiriliyor. Isının yüzde 30'a kadarının pencerelerden kaybolabileceği düşünülürse, bu yöntem fark yaratıyor.

GÜNEŞ DE EVLERİNİN BİR PARÇASI

İskandinavlar, ev tasarımında doğal güneş ışığını da ısı kaynağı olarak kullanıyor. Yeni yapılan evlerde büyük pencereler genellikle güney, doğu veya batıya bakıyor.

Bu sayede evler gün boyunca pasif güneş enerjisinden faydalanıyor, özellikle güneşli kış günlerinde bile iç mekân sıcak kalıyor.