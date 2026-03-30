ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ypsilanti şehrinde, 1986 yılında yıkılmak üzereyken sadece 1 dolara satın alınan tarihi Gilbert Malikânesi, Christopher ve Steve White kardeşlerin 40 yıllık emeğiyle muazzam bir hikayeye dönüşmesinin ardından 1.1 milyon dolara satışa çıkarıldı.

O dönemde kırık camları, çürüyen dokusu ve harap haldeki iç mekanıyla "yıkılması gereken bir enkaz" olarak görülen yapı, White kardeşlerin vizyonuyla bölgenin en prestijli lüks konut projelerinden birine dönüştü.

1861 YILINDA İNŞA EDİLMİŞTİ

Aslına uygun olarak restore edilen ve 1861 yılında inşa edilen "Second Empire Mansard" stilinin nadir örneklerinden biri olan bu görkemli yapı, iki kuleli mimarisi ve karakteristik çatısıyla tarihi dokusunu korumayı başardı.

Restorasyon sürecinde orijinal ahşap zeminler ve antika şömineler muhafaza edilirken, 8 bin metrekarelik devasa bina modern standartlarda 7 lüks daireye dönüştürüldü. White kardeşler, büyüklükleri 800 ile 1200 metrekare arasında değişen bu dairelerle, tarihi atmosferi modern konforla harmanlayan bir yaşam alanı yarattı.

AYLIK 1575 DOLAR KİRA BEDELİ VAR

Günümüzde tamamen dolu olan ve ağırlıklı olarak profesyonel çalışanlara hizmet veren malikâne, sahiplerine düzenli bir kira geliri sağlıyor. Aylık 1050 ile 1575 dolar arasında değişen kira bedelleriyle piyasa ortalamasının altında seyreden mülk, hem yatırım değeri hem de doluluk oranıyla dikkat çekiyor.

1 dolarlık sembolik bir bedelle başlayan bu serüvenin yeni sahibinin kim olacağı ve yapının gelecekteki akıbeti, emlak dünyasında şimdiden merak uyandırmış durumda.