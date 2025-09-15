Sosyal medyada sıkça gündeme gelen zayıflama iğnelerini pek çok kişi ‘fazla kilolardan kurtaran bir ‘mucize’ gibi görüyor. Peki gerçekten öyle mi? Bu ilaçlarla herkes kilo verebilir mi? Nasıl zayıflatıyor? Yan etkileri var mı? Ne gibi riskler doğurabilir? Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Öztürk, bu sorularımı şöyle yanıtladı:

Diyabet tedavisi için geliştirilmiştir

Zayıflama iğneleri, başlangıçta diyabet hastalarının kan şekeri kontrolü için kullanılıyordu. Aslında diyabet tedavisi için geliştirilmiş, klinik kullanımı dünya genelinde onaylanmış ilaçlardır.

Ancak, sağladıkları kilo kaybı nedeniyle son yıllarda obezite tedavisinde de gündeme geldi ve yoğun ilgi görmeye başladı. İşte bu yüzden hem tıp dünyasında hem de toplumda son dönemde büyük yankı uyandırdı.

Tüm diyabet hastaları kullanabilir mi?

Diyabet hastaları arasında bile herkes bu tedaviden fayda görmeyebilir. İlacın dozu ve kullanım süresi, hastanın yaşı, kilosu, mevcut sağlık durumu, diğer hastalıkları ve kullandığı ilaçlar göz önünde bulundurularak belirlenir.

Öncesinde ve sonrasında zayıflama iğneleri’nin sırrı

Kilo vermeye nasıl yardımcı olur?



Zayıflama iğneleri, aslında diyabet tedavisinde kullanılan önemli bir medikal tedavi grubudur. Etki mekanizması çok yönlüdür. Bu iğneler, öncelikle pankreastan insülin salgılanmasını uyararak kan şekeri kontrolünü sağlar. Bunun yanında mide boşalmasını yavaşlatarak tokluk hissini uzatıp, iştahı baskılayıp, beyindeki iştah merkezini etkileyerek kişinin daha az besin tüketmesine yardımcı olur. Bu etkiler sayesinde kilo kaybı gerçekleşir.

Herkeste aynı etkiyi gösterir mi?



Bu ilaçların etkisi her kişide aynı değildir. Yani her bireyde aynı sonuç alınmaz. Yani estetik amaçlı veya “5 kilo fazlam var” diyen herkes için uygun değildir. Aynı dozda tedavi uygulanan iki kişi arasında bile kilo kaybı hızı ve görülen yan etkiler farklılık gösterebilir. Sadece hekim denetiminde, yaşam tarzı değişiklikleri ve sağlıklı beslenme kuralları ile birlikte düşünüldüğünde fayda sağlayabilir.

Özetle;

- Doktor önermeden, internetten ya da eş,dost tavsiyesiyle alıp kullanırsanız,

- Sadece birkaç kilo vermek için estetik amaçlı tercih ederseniz,

- Yan etkilerini göz ardı edip beslenme düzeninizi değiştirmezseniz, bu iğneler hem sağlığınız hem de cüzdanınız için büyük zarara yol açabilir.

Kimler uzak durmalı?

Bu ilaçlar tüm diyabet hastalarının kullanımına da uygun değildir. Özellkle Tip 1 diyabet tanısı olan hastaların tedavisinde kullanımı önerilmemektedir. Tiroid meduller kanser tanısı olan hastaların ilacı kullanmaması gerekir. Gebelikte kullanım onayı yoktur. Hamilelerde, ergenlerde, böbrek veya karaciğer sorunları olanlarda bu ilaçların kullanımı risk doğurabilir.

Ünlülerin paylaşımları insanları özendiriyor

Son dönemde sosyal medyada ve magazin gündeminde zayıflama iğnelerinin sıkça dile getirildiği görülüyor. Özellikle ünlülerin yönlendirmeleriyle bu ilaçlara yönelenlerin sayısı hızla artıyor. Oysa bu durumun ciddi riskler barındırdığı unutulmamalı. Reçetesiz ve doktor kontrolü dışında temin edilmesi, sahte ürünlerin piyasaya sürülmesine ve yan etkiler nedeniyle sağlık sorunları yaşayanların artmasına yol açabilir. Dolayısıyla zayıflama iğnelerinin yalnızca hekim gözetiminde kullanılması gerekir. Aksi halde ünlülerin paylaşımlarına özenerek bu ilaçlara yönelmek hem sağlığı hem de hayatı riske atabilir. Bu ilaçların diyabet hastaları için geliştirilmiş, onaylanmış tedaviler olduğu unutulmamalıdır.

İŞTE OLASI YAN ETKİLERİ

Zayıflama iğnelerinin de dikkate alınması gereken yan etkileri var. Bu riskleri bilmeden yola çıkmak, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu ilaçların kullanımı sırasında şu sorunlar yaşanabilir:

- Bulantı

- Kusma

- İshal veya şiddetli kabızlık

- Karın ağrısı

- Baş ağrısı

- Ciddi alerjik reaksiyonlar

- Nadir de olsa pankreatit (pankreas iltihabı), safra kesesi sorunları ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi daha ciddi riskler de bildirilmiştir.

Bu ilaçların uzun vadeli ve doktor onayı olmadan kullanıldığında gelişebilecek olası yan etkiler belirsizdir.

YARIN:

Zayıflama iğneleri kilo vermek için tek başına etkili mi?

Yağdan mı kastan mı zayıflatıyor? İğneleri bırakınca neler oluyor?