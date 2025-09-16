Kilo vermekte zorlanan birçok insan için son dönemlerin popüler çözüm yolu zayıflama iğneleri... Sosyal medyada hızla yayılan başarı hikayeleri ve kolay yoldan kilo verme vaadi, bu yöntemi hayli cazip kılıyor. Peki gerçekten işe yarıyor mu? Ve daha da önemlisi güvenli mi? Beslenme ve Diyet Uzmanı Harika Özkaya Yurttadur, işte merak edilen bu noktalara açıklık getirdi…

İştahı baskılayıp tokluk hissini artırırlar

Zayıflama iğneleri, iştahı baskılayan bazı hormonları taklit eden ilaçları içerir. Bu ilaçlar GLP-1 (Glukagon Benzeri Peptid-1) agonistleridir. Farklı zamanlarda FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) onayı almış ve farklı amaçlara yönelik olarak geliştirilmiştir.

GLP-1 agonistlerinin etki mekanizması

- Mide boşalmasını yavaşlatır.

- Beyindeki iştah merkezini baskılar.

- Pankreasta insülin salınımını artırır, glukagonu azaltır.

- Açlık hissini azaltır, tokluk hissini artırır.

Kimlere reçete edilir?

Bu iğnelerin bazıları, obezite (BMI 30 veya üzerinde) ve aşırı kilolu (BMI 27 veya üzerinde) olup, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon veya yüksek kolesterol gibi kiloya bağlı sağlık sorunları bulunan kişilere, diyet ve egzersizle birlikte, kronik kilo yönetimi amacıyla reçete ediliyor. İğnelerden bir de özellikle Tip 2 diyabeti olan hastalara reçete edilmektedir.

Sadece bu ilaçlarla kilo vermek mümkün mü?

Zayıflama iğneleri, kısa sürede kilo kaybı sağlayabiliyor. Ancak bu mucizevi gibi görünen sonuçların arkasında doktor kontrolü, sağlıklı ve dengeli beslenmenin sürdürülmesi ve düzenli fiziksel aktivite yer alıyor. Yani iğne tek başına kesinlikle ‘mucize’ bir çözüm değildir!

ÖNCESİNDE VE SONRASINDA ZAYIFLAMA İGNELERi’NİN SIRRI

Hızlı kilo vermenin tehlikeleri

Bu zayıflama iğneleriyle her ne kadar hızlı sonuçlar cazip gelse de, ani kilo kaybı, kas kaybına, safra taşı oluşumuna, metabolizmanın yavaşlamasına ve beslenme bozukluklarına yol açabilir.

Ayrıca bu iğnelerin mide bulantısı, kusma, pankreatit (pankreas iltihabı) gibi birçok yan etkileri de mevcut. Sonuç olarak zayıflama iğneleri bilinçli ve doktor kontrolünde kullanıldığında fayda sağlayabilir. Ancak her yöntemde olduğu gibi burada da sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleri şarttır. Hızlı çözümler, uzun vadede yeni sorunlara (yan etkilerin getirdiği) yol açabilir.

Kilo en çok nereden verilir?

Hızlı kilo kaybı, vücudun genel yağ kütlesini azaltırken, kas kütlesinden de kayba neden olabilir.

Bu, metabolizmanızı yavaşlatarak uzun vadede kilo vermeyi zorlaştırabilir. Bir olumsuz etkisi de ‘yaşlı ve sarkık yüz’ Bu iğnelerle kişi hızlı şekilde kilo verdiğinde, sadece vücuttaki yağlar değil, yüzdeki yağ dokusu da azalır. Bu da:

- Elmacık kemiklerinin belirginleşmesine,

- Yanakların çökmesine,

- Göz altlarında çukurlaşmaya,

- Cildin sarkmasına,

- Daha yaşlı ve yorgun bir görünüme neden olabilir.

Bu görünüm, özellikle bu iğneyi kullananlarda sık rapor edilmiştir.

İlaçların etkisi boşa gidebilir

İlacın bırakılmasıyla birlikte eski yeme düzenine dönüldüğünde verilen kiloların geri alınması olasıdır. Çünkü bu ilaçlar sadece kilo vermeye değil, aynı zamanda yeme alışkanlıklarını değiştirmeye de yardımcı olur.

GLP-1’in etki mekanizması; mide boşalmasını yavaşlatması, beyindeki iştah merkezini baskılaması, pankreasta insülin salınımını artırması ve açlık hissini azaltması şeklindedir.

Zayıflama iğneleri bırakıldığında, eğer kalıcı bir davranış değişikliği sağlanmamışsa, elde edilen sonuçlar da kalıcı olmaz. Çünkü bu iğneler bir “kür” değil, kilo vermede kullanılan bir “araçtır”.

Maliyeti de yüksek

Zayıflama iğneleri oldukça pahalıdır ve Türkiye’de geri ödemesi yapılmamaktadır. Bu da tedaviyi uzun vadede sürdürmeyi ekonomik olarak zorlaştırır.

Kalıcı ve sağlıklı zayıflamanın formülü

Kalıcı ve sağlıklı kilo vermenin anahtarı bir iğnede değil, dengeli beslenme, düzenli hareket ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarında gizlidir.

YARIN

- Zayıflama iğneleri neden tavsiye ile kullanılmamalı?

- İnternetteki tuzaklara düşmeyin.

- Sahte iğneler hangi sağlık sorunlarına yol açabilir?