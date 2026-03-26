İsviçre merkezli hava izleme kuruluşu IQAir tarafından yayımlanan Dünya Hava Kalitesi Raporu’nda, 2025 yılına ait veriler incelendi.

Çalışmada, 143 ülke ve bölgedeki 9.446 şehirde bulunan ölçüm istasyonlarından elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Rapora göre Avrupa’da hava kirliliğinin en yoğun olduğu yerler arasında Türkiye’den 5 nokta da yer aldı.

Avrupa’da hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü bölgeler şöyle sıralandı:

Iğdır (Türkiye), Buca – İzmir (Türkiye), Novi Pazar (Sırbistan), Gödekli – Iğdır (Türkiye), Prijedor (Bosna-Hersek), Konya (Türkiye), Goražde (Bosna-Hersek), Düzce (Türkiye), Gračanica (Bosna-Hersek) ve Čačak (Sırbistan).

Raporda ayrıca, dünya genelindeki şehirlerin yalnızca yüzde 14’ünün Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen PM2.5 sınır değerlerine uyabildiği belirtildi. Ülke ve bölgeler bazında ise sadece 13 yerin güvenli hava kalitesi seviyelerini yakalayabildiği ifade edildi. Bu yerler arasında Fransız Polinezyası, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Barbados, Yeni Kaledonya, İzlanda, Bermuda, Reunion, Andorra, Avustralya, Grenada, Panama ve Estonya bulunuyor.

EN KİRLİ KENT HİNDİSTAN'DAN

“En kirli ülkeler” listesinde Pakistan, Bangladeş, Tacikistan, Çad ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilk sıralarda yer aldı. En kirli şehir Hindistan’daki Loni olarak kaydedilirken, en temiz şehir ise Güney Afrika’daki Nieuwoudtville oldu.

Rapora göre, iklim değişikliğinin etkisiyle artan orman yangınları da 2025 yılında hava kalitesinin ciddi biçimde bozulmasına neden oldu.