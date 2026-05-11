Süper Lig’in yoğun temposunu, taraftar baskısını, hakem kararlarını, medyayı ve kulüp içindeki gerilim havasını en iyi yerli teknik direktörler biliyor. Yabancılar bu dinamiklere uyum sağlayamıyor. Şampiyonluk yarışının aşırı stresli ve duygusal baskısına Türk teknik direktörler alışkın; uzun vadeli motivasyon ve kriz yönetimi konusunda avantajlılar.

ÇOK AÇIK KANIT GÖLE

Bu nedenle son 20 sezonda Zico’dan sonra bir daha yabancı teknik direktör şampiyon olamadı. Domenico Tedesco’nun kovulmasının ardından Başakşehir ve Konya gibi iki güçlü takımı 3’er gollü skorlarla yenmeyi başaran Zeki Murat Göle de aldığı net skorlarla Fenerbahçe’de çarenin yabancı değil, Türk teknik direktör olduğunu kanıtladı.

ZAMANDAN TASARRUF

Yabancı hoca gelecek, adı Mourinho ya da Jesus olsun fark etmez, kulübü, ligi tanıyana kadar yine sezonun yarısı geçer. Bu nedenle Göle, 7 Haziran’da yapılması planlanan kongrede Aziz Yıldırım seçilirse Aykut Kocaman’ı, Hakan Safi seçilirse de İsmail Kartal’ı teknik direktörlük görevine getirirse doğru tercih yapılacağını aldığı sonuçlarla ispatladı.