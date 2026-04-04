Vatandaş aldığı arabaya verginin vergisini öderken, zenginlerin pırlantalarına ÖTV uygulamayan iktidar, geçtiğimiz aylarda muhalefetin ısrarıyla bu yönde bir adım attı. Pırlanta, elmas ve inci gibi değerli taşlarda vergi muafiyeti dönemi sona erecekken son anda AKP’li vekiller devreye girdi ve yasa teklifindeki bu maddeyi engelledi. Zenginleri son anda kurtaran bu hamle akıllara ‘GİBİ’ isimli internet dizisiyle dillere dolanan “Zenginler üzülecek diye ödün kopuyor değil mi?” repliğini getirdi.

‘JEOPOLİTİK’ BAHANESİ

AKP’nin 2 Mart günü TBMM’ye getirdiği ve değerli taşların satışından yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmasını öngören düzenleme tam bir ay sonra 2 Nisan gecesi metinden çıkarıldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bir ay önce kanun teklifini açıklarken “Adaleti sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla, lüks tüketimde kıymetli madeni taşlarla ilgili düzenlemeye gidiyoruz” demişti. Ancak teklif Meclis’e geldiğinde AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve AKP’li vekiller Halil Eldemir, Oğuz Üçüncü, Ayhan Salman, Yusuf Ziya Aldatmaz ve Saffet Bozkurt’un önergesi ile bu madde metinden çıkarıldı.

Gerekçe olarak da “Jeopolitik gelişmeler, küresel ticari dinamikler, stratejik yatırım fırsatları” gibi ifadeler kullanıldı. Zenginler vergi yükünden kurtarılırken aynı gece belli muafiyetler de getirildi. Yapılan düzenleme ile artık serbest bölgelerde üretim yapan şirketlerin ürünlerinin yurt dışına satışından elde ettikleri kazançlar, gelir vergisinden istisna olacak. Öte yandan özelleştirme gelirinin giderler düşüldükten sonra kalan kısmı bütçesine gelir kaydedilecek.

Nereden baskı geldi?

AKP’nin lüks ürünlerin vergilendirilmesinden son dakikada vazgeçmesini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Biz tam ‘AKP bazen doğru işler yapıyor’ diyorduk ki pırlantadan vergi almaktan vazgeçtiler. Ne oldu, nereden baskı geldi? Mazottaki ÖTV’yi kaldırmıyorsun, KDV’yi kaldırmıyorsun, pırlantada vergi yok” dedi.

Çiftçi yüzde 40 ödüyor

AKP’nin müdahalesiyle yüzbinlerce liralık yüzüklerde ÖTV ödenmeyecekken, ülkenin gıdasını üreten çiftçiler bu yükten kaçamıyor. CHP’li milletvekillerinin defalarca verdiği ‘mazottan vergi alınmasın’ teklifi AKP’liler tarafından reddedildi. Son durumda Çiftçi, satın aldığı 1 litre mazot için yüzde 23.9 maktu ÖTV, yüzde 16.7 KDV ödüyor.