Sevilen şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren Zeynep Bastık, yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu Serkay Tütüncü ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

İlişkilerinin ikinci yılını geride bırakan çift, yıl dönümlerini romantik mesajlarla kutladı. Bastık, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak, birlikte geçirdikleri iki yılı “tarif edilmesi zor, çok özel bir yolculuk” sözleriyle anlattı ve sevgisine vurgu yaptı.

Tütüncü ise paylaşımında Bastık’ın hayatına kattığı mutluluğu dile getirerek, onun enerjisinin herkese iyi geldiğini söyledi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin hayatındaki en büyük şans olduğunu ifade ederek aşkını dile getirdi.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Romantik kutlamanın ardından çiftten bir güzel haber daha geldi. Serkay Tütüncü, Paris’te Zeynep Bastık’a evlenme teklif etti. Bastık’ın “Evet” yanıtını verdiği öğrenilirken, ünlü şarkıcı mutlu anlardan kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına eklediği “Yakında” notu ise büyük ilgi gördü.

Öte yandan Zeynep Bastık, 2021 yılında menajer Tolga Akış ile evlenmiş, çift bir yıl sonra anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.