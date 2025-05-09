Şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü Instagram'da yaptıkları romantik paylaşımlarla gündeme geldi... Ünlü çift birlikteliklerinin birinci yılını kutladı.

"HAYATIMIN AŞKI"

31 yaşındaki Bastık, Tütüncü ile romantik pozlarını "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey.. Sonsuz senelerimiz olsun" notuyla paylaştı.

"İYİ Kİ BENİMSİN"

34 yaşındaki Tütüncü de sevgilisiyle karelerini "Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar? Sen benim hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum" mesajıyla yayınladı.

Aşıkların romantik paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.