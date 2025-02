Zeytinyağının sağlık üzerindeki olumlu etkileri uzun yıllardır bilimsel araştırmalara konu oluyor. Journal of The American College of Cardiology (JACC, Amerikan Kardiyoloji Okulu Dergisi) dergisinde yayımlanan bir araştırma, günlük 7 gramdan fazla (yaklaşık yarım yemek kaşığı) zeytinyağı tüketiminin kalp hastalıkları, kanser, nörodejeneratif rahatsızlıklar ve solunum problemlerine bağlı ölüm riskini azalttığını ortaya koydu.

Artrit, eklemleri etkileyen iltihaplı bir hastalık grubunu tanımlayan genel bir terimdir. Eklem ağrısı, sertlik, şişlik ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Artrit, birden fazla türü olan kronik bir rahatsızlıktır ve yaşa, genetik faktörlere veya yaşam tarzına bağlı olarak gelişebilir.

ZEYTİNYAĞININ ARTRİT ÜZERİNE ETKİLERİ

Amerikan Artrit Vakfı'na göre, sızma zeytinyağı, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisinden kaynaklanan iltihaplı hastalıklar için önemli bir koruyucu olabilir. Özellikle romatizmal eklem iltihabı ve lupus gibi hastalıklar üzerinde olumlu etkiler sağladığı belirtiliyor.

Yapılan araştırmalarda zeytinyağındaki polifenollerin iltihabı azalttığı ve eklem ağrılarını hafiflettiği gözlemlendi. Üstelik bu faydalar sadece eklemlerle sınırlı değil; vücudun genelinde iltihaplanmayı azaltıcı etkiler sağlıyor.

Bazı uzmanlar, zeytinyağının Akdeniz diyetinin sağlığa olan katkılarında kilit rol oynadığını düşünüyor. Ancak, artrit semptomlarını hafifletmek için kesin bir tüketim miktarı henüz belirlenmiş değil.

Zeytinyağının sadece eklem sağlığına değil, kalp-damar sağlığı, yaşa bağlı bilişsel gerileme, tip 2 diyabet ve kanser riskinin azalması gibi birçok alanda fayda sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

KALP SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Artrit vakalarında kalp-damar sağlığı da büyük önem taşıyor. İspanyol Kalp Vakfı (FEC)'ye göre, sızma zeytinyağı:

İyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırıyor.

Kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürüyor.

Kan basıncını düzenliyor.

Tromboz riskini azaltıyor.

Bu etkiler, zeytinyağının sadece eklemler için değil, genel sağlık için de önemli bir besin kaynağı olduğunu gösteriyor.

Zeytinyağı, bilimsel araştırmalara göre sadece artrit semptomlarını hafifletmekle kalmayıp genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler sağlıyor. Ancak uzmanlar, doğru miktarda tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Akdeniz diyetinin temel taşlarından biri olan bu yağ, hem iltihaplanmayı azaltan hem de kalp sağlığını destekleyen besin değerleriyle dikkat çekiyor.