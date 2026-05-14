İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine tümgeneral seviyesinde gelen kaymakam Zikrullah Erdoğan’ın atanmasını eleştirdi.

33 yaşında

Zikrullah Erdoğan doğmadan 2 yıl önce 1991’de Harp Okulunu bitiren ve bugün “tuğgeneral” rütbesinde olan bir subayın 33 yaşındaki kaymakamın altında çalışacağını da vurgulayan Çömez açıklamasında dönem birincisi Ebru Eroğlu ve 4 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarıldığını hatırlattı ve şöyle devam etti:

“33 yaşında, hiçbir tecrübesi, o alanda hiçbir birikimi olmayan birini atadılar, kendisine milyarlarca liralık bütçeleri, harcama kalemlerini teslim edecekler. Sayın Erdoğan’ın yeğeni bu makama oturacak ama ‘Ben Atatürk’ün askeriyim’ diyen teğmenimiz, okulunu 1’incilikle bitirmiş olan teğmenimiz rütbeleri sökülerek okulundan atılacak.’’