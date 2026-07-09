Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde faaliyet gösteren bir zincir marketin lojistik ve dağıtım deposunda, sabaha karşı saat 02.45 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

TOMA'LAR VE ÇEVRE İLÇELER DESTEK VERDİ

Kısa sürede büyüyerek tesisin büyük bölümünü saran alevlere, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki TOMA araçları müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de araç desteği sağladı. Ekiplerin koordineli çalışması neticesinde yangın, saat 05.00 sıralarında kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

VALİ CANALP ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Yangının meydana geldiği ilk saatlerde olay yerine gelen Batman Valisi Ekrem Canalp, yürütülen söndürme ve kurtarma operasyonunu yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu depoda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla resmi inceleme başlatıldı.