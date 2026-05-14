ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede Tayvan’a yönelik 11 milyar dolarlık silah desteğini masaya taşıyacağını duyurması, iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti. Söz konusu paket, Washington’un Tayvan’a bugüne kadar verdiği en kapsamlı askeri desteklerden biri olarak değerlendiriliyor.

SİLAH SATIŞLARINA TEPKİ GÖSTERİYOR

ABD yönetiminin geçtiğimiz aralık ayında onay verdiği ancak sevkiyat süreci henüz başlamayan paketin, hava savunma sistemleri, gelişmiş mühimmat ve çeşitli askeri ekipmanları içerdiği belirtiliyor. Pekin yönetimi ise Tayvan’ı kendi egemenlik alanının parçası olarak gördüğünü vurgulayarak, ABD’nin silah satışlarına uzun süredir sert tepki gösteriyor.

DESTEĞİN GELECEĞİNE YÖNELİK SORU İŞARETLERİ

Trump’ın konuyu doğrudan Şi Cinping ile görüşeceğini açıklaması, Washington-Pekin hattında yeni bir diplomatik gerilim başlığı oluşturdu. Öte yandan Trump’ın son dönemde Tayvan konusunda daha temkinli mesajlar vermesi, ABD’nin ada yönetimine verdiği desteğin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de artırdı.

İTHALAT ÇİN’İ AŞTI

Küresel yarı iletken üretiminde kritik bir merkez konumunda bulunan Tayvan, özellikle yapay zeka teknolojilerinde kullanılan gelişmiş çiplerin üretimindeki rolüyle dikkat çekiyor. ABD’nin bu yıl Tayvan’dan yaptığı ithalatın Çin’i aşması da bölgenin stratejik önemini yeniden gündeme taşıdı.

Washington yönetiminin, hem önceki dönemde başlatılan teşvik programlarını hem de yeni yatırım anlaşmalarını kullanarak çip üretimini ABD’ye kaydırma hedefini sürdürdüğü ifade ediliyor.

14-15 MAYIS’TA BİR ARAYA GELECEKLER

Trump’ın daha önce 31 Mart-2 Nisan’da yapılacağı bildirilen Çin ziyareti, İran’daki savaşla ilgilenmek üzere ülkesinde bulunması gerektiği gerekçesiyle 14-15 Mayıs’a ertelenmişti.