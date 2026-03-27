Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, Tayvan Boğazı hattındaki stratejik hava üslerine yüzlerce eski J-6 savaş uçağını konuşlandırması, bölgedeki askeri dengelerin "kitlesel yoğun saldırı" stratejisine doğru evrildiğini ortaya koydu.

Japonya Ulusal Savunma Araştırmaları Enstitüsü (NIDS) tarafından analiz edilen 17 Mart 2026 tarihli güncel uydu görüntüleri, 1960'lı yıllardan kalma emektar jetlerin, modern J-16 çok amaçlı savaş uçaklarıyla aynı pistleri paylaştığını belgeledi.

SAVAŞ UÇAKLARINI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA ÇEVİRDİLER

Analistler, teknolojik ömrünü tamamlamış bu uçakların ileri hatlarda tutulmasının tek mantıklı açıklamasının, feda edilebilir insansız hava araçlarına (J-6W) dönüştürülmeleri olduğunu belirtiyor.

Fujiyan ve Guangdong eyaletlerindeki hava üslerinde gözlemlenen devasa altyapı çalışmaları, bu yeni doktrinin lojistik hazırlığını da gözler önüne seriyor.

Suixi ve Longtian gibi kritik üslerde inşa edilen paralel pistler, genişletilmiş apronlar ve güçlendirilmiş yeraltı sığınakları, barış zamanı ihtiyaçlarının çok ötesinde bir operasyonel kapasiteye işaret ediyor.

Bu hazırlıklar, Çin’in olası bir çatışma durumunda düşman hava savunmasını meşgul etmek, mühimmat stoklarını eritmek ve radarları yanıltmak amacıyla binlerce "zombi uçağı" aynı anda sahaya sürme yeteneğini artırıyor.

TAYVAN'IN SAVUNMA DİRENCİNİ HEDEF ALIYOR

Özellikle iç kesimlerdeki Baofeng gibi üslerde yoğunlaşan J-6 stoklarının, hızlı sevkiyat için dağlık bölgelerdeki yeraltı tünelleriyle birbirine bağlandığı tespit edildi.

Ukrayna ve Körfez’deki modern çatışmalarda görülen "sürü İHA" saldırılarının devasa bir ölçeği olarak yorumlanan bu hamle, Tayvan'ın savunma direncini doğrudan hedef alıyor.

Modern ve feda edilebilir unsurların bir arada kullanıldığı bu karma kuvvet yapısı, Çin'in yüksek kayıp oranlarını göze alarak operasyonel sürekliliği sağlama kararlılığında olduğunu gösteriyor.