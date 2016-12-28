Dünyada 2016’nın en önemli olayları

Dünya 2016'da pek çok siyasi gelişmeye, savaşa, çatışmaya, terör saldırısına ve doğal afete sahne oldu. Siyasi bağlamda en önemli olay, yıl sonuna doğru gerçekleşti. ABD Başkanlığı'na tüm tahminleri yerle bir ederek, Cumhuriyetçi emlâk zengini Donald Trump seçildi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma yönünde irade gösterdiği Haziran referandumu da yılın kritik siyasi gelişmelerinden... Türkiye'nin yanı başında yaşanan Suriye iç savaşı ve bununla bağlantılı IŞİD'le mücadele dünya gündemini meşgul eden gelişmeler arasında başı çekti. Bu yıl içinde pek çok önemli isim de aramızdan ayrıldı. İşte 2016'nın dünyayı etkileyen olayları: