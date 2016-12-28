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Dünyada 2016’nın en önemli olayları

Dünya 2016'da pek çok siyasi gelişmeye, savaşa, çatışmaya, terör saldırısına ve doğal afete sahne oldu. Siyasi bağlamda en önemli olay, yıl sonuna doğru gerçekleşti. ABD Başkanlığı'na tüm tahminleri yerle bir ederek, Cumhuriyetçi emlâk zengini Donald Trump seçildi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma yönünde irade gösterdiği Haziran referandumu da yılın kritik siyasi gelişmelerinden... Türkiye'nin yanı başında yaşanan Suriye iç savaşı ve bununla bağlantılı IŞİD'le mücadele dünya gündemini meşgul eden gelişmeler arasında başı çekti. Bu yıl içinde pek çok önemli isim de aramızdan ayrıldı. İşte 2016'nın dünyayı etkileyen olayları:
Sozcu.com.tr
07:4028 Aralık 2016
Dünya
Dünyada 2016’nın en önemli olayları
Dünya 2016'da pek çok siyasi gelişmeye, savaşa, çatışmaya, terör saldırısına ve doğal afete sahne oldu. Siyasi bağlamda en önemli olay, yıl sonuna doğru gerçekleşti. ABD Başkanlığı'na tüm tahminleri yerle bir ederek, Cumhuriyetçi emlâk zengini Donald Trump seçildi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma yönünde irade gösterdiği Haziran referandumu da yılın kritik siyasi gelişmelerinden... Türkiye'nin yanı başında yaşanan Suriye iç savaşı ve bununla bağlantılı IŞİD'le mücadele dünya gündemini meşgul eden gelişmeler arasında başı çekti. Bu yıl içinde pek çok önemli isim de aramızdan ayrıldı. İşte 2016'nın dünyayı etkileyen olayları:
2 OCAK
2 OCAK
SUUDİ ARABİSTAN-İRAN GERİLİMİ
Dünya yılbaşına Suudi Arabistan-İran geriliminin tırmanmasına yol açan hamlelerle başladı. Riyad Yönetimi, Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de aralarında bulunduğu 47 kişinin idam cezasının infazını gerçekleştirdi. Bunun üzerine Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ateşe verildi. Sünni ülkeler İran ile diplomatik ilişkilerini kesti.
6 OCAK
6 OCAK
DÜNYA AYAĞA KALKTI
Kuzey Kore hidrojen bombası test ettiğini açıkladı. Uluslararası kamuoyu, bu gelişmeye çok sert tepki gösterdi. ABD'den denemenin başarılı olmadığı yönünde bir açıklama geldi. Yıl içine Pyongyang Yönetimi çok sayıda nükleer deneme gerçekleştirdi ve dünyayı ayağa kaldırdı.
8 OCAK
8 OCAK
BÜCÜR YAKAYI ELE VERDİ
Meksika'da tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevinden firar eden 'bücür' lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, tekrar yakalandı.
14 OCAK
14 OCAK
KORKUNÇ TABLO ORTAYA ÇIKTI
Batı Afrika'yı etkisi altına alan Ebola salgını sona erdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; salgında 11 bin 316 kişi hayatını kaybetti.
16 OCAK
16 OCAK
KRİTİK ANLAŞMAYA VARILDI
İran'ın nükleer anlaşma şartlarına uyduğu açıklandı. ABD ve AB, Tahran Yönetimi'ne karşı yaptırımları kaldırma kararı aldı.
20 ŞUB
20 ŞUB
İTALYAN YAZAR HAYATINI KAYBETTİ
Kitapları Türkçenin de aralarında bulunduğu onlarca dile çevrilen İtalyan yazar Umberto Eco hayatını kaybetti. Kitapları milyonlarca satan Eco, 84 yaşındaydı.
15 MART
15 MART
İLK SİVİL BAŞKAN GÖREVDE
Myanmar'da Ulusal Demokrasi Birliği'nin lideri Aung San Suu Çii'nin müttefiki Htin Kyaw, 50 yıllık askeri yönetimin ardından Devlet Başkanlığı'na seçilen ilk sivil Başkan oldu.
18 MART
18 MART
AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KRİTİK DÖNEM
AB-Türkiye ilişkilerinde dönüm noktası... Dünyayı derinden etkileyen mülteci krizinin çözümü üzerinden Brüksel ile Ankara arasında kritik anlaşma imzalandı. Buna göre; 20 Mart'tan sonra Türkiye'den Yunan adalarına geçen sığınmacılar, Türkiye'ye geri gönderilecekti. Kabul edilen her bir Suriyeli sığınmacı için AB Türkiye'den bir Suriyeli sığınmacı alacaktı. Ayrıca Türkiye'ye 3 milyar euro'luk yardım yapılacaktı.
20 MART
20 MART
OBAMA'DAN TARİHİ ZİYARET
ABD Başkanı Barack Obama, Küba'yı ziyaret etti, 88 yıl aradan sonra Küba'ya ayak basan ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçti.
22 MART
22 MART
BELÇİKA KANA BULANDI
Dünya, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşanan eşzamanlı terör saldırılarıyla sarsıldı. Zaventem Havalimanı'nda ve Maelbeek Metro İstasyonu'nda düzenlenen üç ayrı terör saldırısında 32 kişinin hayatını kaybetti. Saldırıları dinci terör örgütü IŞİD üstlendi.
24 MART
24 MART
SOYKIRIMCI CEZASINI BULDU
Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'i 'soykırım', 'insanlığı karşı suç işlemek' ve 'savaş kurallarını ihlâl' suçlarından 40 yıla mahkûm etti.
3 NİS
3 NİS
TÜRKİYE'DEN DE ÇOK SAYIDA İSİM ÇIKTI
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) Panama'da faaliyet gösteren Mossack Fonseca adlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtları ve belgeleri yayınladı. Panama Belgeleri'nde Türkiye araması yapıldığında 101 offshore kuruluşu, 684 kişinin adı, 21 aracı kuruluş ve 559 adres sonucu çıkıyordu.
10 NİS
10 NİS
HİNDİSTAN'DA BÜYÜK FELAKET
Hindistan'ın Kerala eyaletide büyük bir facia yaşandı. Festival sırasında havaifişekten çıkan kıvılcımın diğer havaifişekleri tutuşturmasıyla yaşanan patlamalarda en az 100 kişi hayatını kaybetti.
7 MAY
7 MAY
LONDRA'YA İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI
İngiltere siyasetinde önemli gelişme bir gelişme yaşandı. İşçi Partili Sadık Khan, Londra Belediye Başkanı seçilerek, başkentin ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.
9 MAY
9 MAY
DÜNYA BÜTÜN YIL ONU KONUŞACAK
Filipinler'de Devlet Başkanlığı koltuğuna Demokrasi Partisi adayı Rodrigo Duterte seçildi. Duterte, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sayısı binlerle ölçülen yargısız infaz haberleriyle dünyanın gündeminden hiç düşmedi.
19 MAY
19 MAY
AKDENİZ'DE BÜYÜK FACİA
Paris-Kahire seferini yapmakta olan, 3'ü çocuk 56 yolcu ve 7'si uçuş görevlisi 10 kişilik mürettebatın bulunduğu Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Yunanistan'ın Kerpe Adası açıklarında denize düştü. Kazadan sağ kurtulan olmadı.
21 MAY
21 MAY
TALİBAN'A BÜYÜK DARBE
Afganistan Talibanı lideri Molla Ahtar Mansur, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.
27 MAY
27 MAY
OBAMA'DAN BİR İLK DAHA
ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin II. Dünya Savaşı sırasında atom bombası attığı Hiroşima'ya ziyarette bulundu. Obama, yine bir ilkle tarihe geçti.
12 HAZ
12 HAZ
ABD TARİHİNİN EN KANLI SALDIRISI
Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde eşcinsellerin gittiği Pulse Club adlı gece kulübü, ülke tarihinin en kanlı katliamlarından birini yaşadı. Gece kulübünü silahla basan 29 yaşındaki Afgan kökenli ABD vatandaşı Omar Mateen 50 kişiyi öldürdü, 53 kişiyi yaraladı. Ülke tarihinde en fazla kişinin öldüğü saldırı olarak kayıtlara geçen olayı IŞİD üstlendi.
23 HAZ
23 HAZ
BREXIT REFERANDUMU DÜNYAYI ŞAŞIRTTI
Dünyada yılın en önemli olaylarından biri şüphesiz İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması yani 'Brexit' referandumuydu. Yapılan referandumda halkın yüzde 52'sinin ülkenin AB üyeliğinden çıkması için oy vermesinin ardından Başbakan David Cameron, görevini bıraktı.
30 HAZ
30 HAZ
AB İLE YENİ FASIL AÇILDI
Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde Mali ve Bütçesel Hükümler faslı, Brüksel'de düzenlenen hükümetler arası konferansla açıldı. Böylece Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinde açılan fasıl sayısı 16'ya çıktı.
14 TEM
14 TEM
FRANSA'DA KAMYONLU SALDIRGAN KATLİAM YAPTI
Milli Gün kutlamalarının yapıldığı Fransa'nın Nice kentinde kalabalığın arasına dalan bir şoför kullandığı kamyonu insanların üzerine sürerek katliam yaptı. İki km boyunca önüne çıkan insanları ezen kamyonun Tunus asıllı Fransız şoförü Mohamed Lahouaiej-Bouhlel 86 kişinin ölümüne yol açtı. Ülkede olağanüstü hâlin 3 ay daha uzamasına neden olan kanlı saldırıyı IŞİD üstlendi.
16 TEM
16 TEM
FETÖ'CÜ ASKERLER YUNANİSTAN'A KAÇTI
15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 8 asker helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç'a kaçtı.
22 TEM
22 TEM
MÜNİH'TEKİ AVM SALDIRISINDA TÜRKLER ÖLDÜ
Bu kez terör Almanya'da can aldı... Münih kentindeki bir alışveriş merkezinde 18 yaşındaki İran kökenli Ali David Sonboly etrafa ateş açtı. Saldırıda 3'ü Türk 9 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Sonboly, saldırının ardından intihar etti. Saldırının sebebi hâlen araştırılıyor.
26 TEM
26 TEM
GÜNEŞ ENERJİSİYLE DÜNYA TURU TAMAMLANDI
Solar Impulse 2 Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye inerek dünya turunu tamamladı. Dünyanın çevresini sadece güneş enerjisi kullanarak kateden ilk uçak olarak tarihe geçti.
31 AĞU
31 AĞU
BREZİLYA ROUSSEFF'İ AFFETMEDİ
Brezilya'nın ilk kadın başkanı olan Dilma Rousseff'i, kamu bankalarının parasının kullanmada yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 20'ye karşı 61 oyla başkanlıktan azletti. Devlet başkanlığı düşürülen Rousseff'in yerine Devlet Başkanı Yardımcısı Michel Temer yemin ederek devlet başkanlığı görevini devraldı.
27 EYL
27 EYL
KÜBA-ABD İLİŞKİLERİNDE TARİHİ ADIM
ABD yönetimi, 1961'de diplomatik ilişkilerini kestiği Küba'ya 55 yıl aradan sonra ilk kez büyükelçi atama kararı aldı.
28 EYL
28 EYL
ŞİMON PEREZ ÖLDÜ
İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres, 93 yaşında hayatını kaybetti. İsrail'in 1948'teki kuruluşunu gören siyasetçi kuşağının son temsilcilerinden biri olan Peres, iki kez başbakanlık ve bir kez cumhurbaşkanlığı yapmıştı.
2 EKİM
2 EKİM
KOLOMBİYA'DA TARİHİ BARIŞ KILPAYI KAÇTI
Ağustos ayında Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Kolombiya hükümeti arasındaki barış anlaşması Küba'da imzalandı. Tarihi anlaşmanın imzalanması sonrasında Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC'a karşı daimi ateşkes ilan etti. Ancak halk barış anlaşmasına sıcak bakmadı. 2 Ekim'de yapılan referandumda Kolombiyalılar yüzde 50,24 'hayır' oyuyla reddedildi.
13 EKİM
13 EKİM
70 YILDIR TAHTTA OLAN TAYLAND KRALI ÖLDÜ
Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej, Bangkok'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın en uzun süredir tahtta olan kralı unvanına sahip Adulyadej'in akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği nedenleriyle hastaneye kaldırılmıştı. Kralın ölümünün ardından yerine tek varisi olan oğlu 64 yaşındaki Maha Vajiralongkorn'un geçti.
17 EKİM
17 EKİM
DÜNYANIN GÖZÜ MUSUL'DA
Irak'ta Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu başladı. Topçu ateşi ile başlayan askeri operasyona Irak ordusundan yaklaşık 30 bin asker katılıyor.
8 KAS
8 KAS
ABD SEÇİMLERİNDE SÜRPRİZ SONUÇ
ABD'de seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Partinin adayı iş adamı Donald Trump ülkenin 45'inci başkanı olarak belirlendi. ABD tarihindeki ilk kadın başkan olmak için yarışan Hillary Clinton'ın, kampanya döneminde tüm anketlerde Trump'ın önünde görünmesine rağmen seçimi kaybetmesi tüm dünyada şok etkisi yarattı.
15 KAS
15 KAS
İSRAİL İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM
İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi çerçevesinde Eitan Naeh Ankara'ya büyükelçi olarak atandı. Buna karşılık olarak Türkiye de Kemal Ökem'in Tel Aviv'de büyükelçi sıfatıyla göreve başlayacağını duyurdu.
24 KAS
24 KAS
'TÜRKİYE İLE MÜZAKERELER DONDURULSUN' KARARI
Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile 2005 yılında başlatılan AB ile üyelik müzakerelerinin geçici olarak askıya alınmasını öngören metni yapılan oylamayla kabul etti. Karar 37'ye karşı 479 'evet' oyuyla kabul edildi. Hukuki olarak bağlayıcılığı olmasa da karar AB ile yeni bir döneme girildiğinin işaretini verdi.
26 KAS
26 KAS
KÜBA'NIN EFSANESİ ÖLDÜ
Küba Devrimi'nin mimarı Fidel Castro, 90 yaşında öldü. Castro'nun ölüm haberini kardeşi Raul Castro duyururken, ülkede 9 günlük yas ilân edildi.
29 KAS
29 KAS
FUTBOL TAKIMINI TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ
Brezilya'nın en iyi futbol takımlarından biri olan Chapecoense kafilesini taşıyan uçak Kolombiya'da düştü. Uçaktaki 76 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kurtarıldı. Takım yarı final maçı oynamak için Kolombiya'ya gidiyordu.
7 ARA
7 ARA
İTALYANLAR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE 'HAYIR' DEDİ
İtalya'da tarihi referandum sona erdi. İtalyalılar anayasa değişikliğini öngören reform paketini reddetti. Kampanya dönemi boyunca, 'referandumdan hayır çıkması' halinde görevini bırakacağını ifade eden Başbakan Matteo Renzi istifa etti.
16 ARA
16 ARA
SURİYE'DE SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK GELİŞME
Suriye ordusu, ülkenin en büyük kenti Halep'in kuzeydoğusunu tamamen yeniden ele geçirdi. Böylece, beş yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşta muhalifler önemli bir kayıp yaşarken, Suriye yönetimi ise en önemli kazanımlarından birini elde etti.
22 ARA
22 ARA
SUİKASTA KURBAN GİDEN RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN CENAZESİ
Suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Moskova'da büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Rus geleneklerine göre açık tabutta yatan cenazenin başında şeref kıtası askerleri nöbet tutarken, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitri Medvedev ve diğer ziyaretçiler tabutun önüne çiçek bıraktılar.

 

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