Alman gazetesinden referandum anketi!

Referanduma sayılı günler kala, Alman yayın organı, 16 Nisan'daki referandumla ilgili bir anket hazırladı. Alman Gazetesi Deutsche Welle’nin başkanlık sistemi referandumuna ilişkin hazırladığı anketin sonuçunda ise ‘hayır’ oyunun ‘evet’ oyuna göre ezici bir üstünlüğü var.
Deutsche Welle, dün Twitter hesabı üzerinden “Türkiye dışında referandum etkinliği yapılmasını doğru buluyor musunuz?” sorusunu yöneltti.
Tek soruluk ankete 3 bin 477 kişi katıldı. Deutsche Welle, sonuçları şöyle duyurdu: “Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Anket sonucu: Yüzde 77 Hayır, yüzde 19 Evet, yüzde 4 Kararsızım.”
İşte o açıklama;
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