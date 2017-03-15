Alman gazetesinden referandum anketi!

Türkiye 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için geri sayıma geçerken anket sonuçları arka arkaya geliyor. Herkesin yanıtını merak ettiği konu ise 'evet' oyları mı 'hayır' oylarının mı önde olduğu. Peş peşe açıklanan anket sonuçlarında bazen rakamlar tamamen değişiyor. İşte o anket sonuçlarından biri...

Türkiye 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için geri sayıma geçerken anket sonuçları arka arkaya geliyor. Herkesin yanıtını merak ettiği konu ise 'evet' oyları mı 'hayır' oylarının mı önde olduğu. Peş peşe açıklanan anket sonuçlarında bazen rakamlar tamamen değişiyor. İşte o anket sonuçlarından biri...

Referanduma sayılı günler kala, Alman yayın organı, 16 Nisan'daki referandumla ilgili bir anket hazırladı. Alman Gazetesi Deutsche Welle’nin başkanlık sistemi referandumuna ilişkin hazırladığı anketin sonuçunda ise ‘hayır’ oyunun ‘evet’ oyuna göre ezici bir üstünlüğü var.

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Deutsche Welle, dün Twitter hesabı üzerinden “Türkiye dışında referandum etkinliği yapılmasını doğru buluyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Tek soruluk ankete 3 bin 477 kişi katıldı. Deutsche Welle, sonuçları şöyle duyurdu: “Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Anket sonucu: Yüzde 77 Hayır, yüzde 19 Evet, yüzde 4 Kararsızım.”

İşte o açıklama;

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