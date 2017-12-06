Angelina Jolie’ye benzemek isteyen kadın herkesi kandırmış

İran'da idolü Angelina Jolie'ye benzemek için en az 50 ameliyat olduğu ve diyet yaparak 40 kiloya düşen Sahar Tabar, herkesi kandırdığını söyledi. Tabar, "Sadece eğlenmek için fotoşop yaptım" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye de dahil dünya kamuoyu İranlı Sahar Tabar’ın fotoğraflarını konuşuyordu… Çok beğendiği aktrist Angelina Jolie’ye benzemek için 50 ameliyat olduğunu söyleyen ve diyet yaparak 40 kilograma düştüğünü iddia eden genç kadın Sputnik’e konuştu.

Tabar, bugün yaptığı açıklamada fotoğrafların fotoşoplu olduğunu ve aslında Angelina Jolie’ye benzemek gibi bir niyeti olmadığını söyledi. 19 yaşındaki Tabar, “Kendime kendime eğlenmek için böyle bir şey yaptım. Fotoğrafa dikkatlice bakanlar fotoğraflarımın oynandığını fark etti ve ben de sonunda bunu itiraf etmek istedim. Birine benzemek gibi bir amacım yok” ifadesini kullandı.

Tabar, “Bazı fotoğraflarda suratımı komik şekillere soktum ve kendime göre bir sanat icra ettim. Hayranlarım benim gerçek yüzümün bu olmadığını biliyordur” dedi.