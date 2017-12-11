Suudi Arabistan’da bir şahıs, aracını park ederken çocuğunu ezdi. Çocuk kazadan mucize eseri yara almadan kurtuldu.

Akıllara durgunluk veren olay Suudi Arabistan’da meydana geldi. Oyun oynayan çocuk, bir anda babasının kullandığı aracın altında kalırken, baba çocuğunu ancak ikinci kez üzerinden geçtikten sonra fark etti. Talihsiz çocuk inanılmaz bir şekilde hayattaydı ve kendi başına ayağı kalktı.

Büyük korku yaşayan adamsa önce onu kucağına alıp durumunu kontrol etti, ardından da hastanenin yolunu tuttu.