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Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş Kudüs kararı

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından tartışmalar devam ederken Ankara'dan yeni bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr
19:1214 Aralık 2017
Dünya
Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş Kudüs kararı
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından tartışmalar devam ederken Ankara'dan yeni bir hamle geldi.

Dün İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde alınan, “Doğu Kudüs, Filistin’in başkentidir” deklarasyonunun ardından Dışişleri Bakanlığı bunu resmi olarak duyurdu.

kudus

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde Filistin’in künyesinde yer alan bilgide, ülkenin başkenti olarak Kudüs gösterildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “13 AralıK 2017 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul’da toplanan İİT Olağanüstü İslam Zirvesi’nde Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanınmıştır” ifadesi yer aldı

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