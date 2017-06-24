Goril Zola’nın dansını görenler büyük şaşkınlık yaşıyor

Dallas Hayvanat Bahçesi'nin paylaştığı Zola isimli gorilin dans görüntüsü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Ama Zola'yı yakından tanıyanlar onun bu özelliğini küçüklüğünden bugüne biliyor.

14 yaşındaki erkek goril, henüz çok gençken Calgary Hayvanat Bahçesi’nde de benzer dans figürlerini sergilemişti.

Dallas Hayvanat Bahçesi yetkilileri, primatlara (iri beyinli memeliler) ulaşabilmek için, yaşadıkları ortamı zenginleştirecek, doğal ve sağlıklı davranışları uyaracağını düşündükleri malzemeler yerleştiriyor.

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Zola’nın oyun havuzu da bu uyaranlardan biri…

Hayvanat bahçesi, paylaşılan dans videosunun, Zola’nın “oyun davranışı” olduğunu ve hayvanın bulunduğu ortamda huzurlu ve mutlu olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

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