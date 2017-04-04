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İki ay boyunca uyuyup 62 bin TL kazanacaklar

Fransa’da bir araştırma için iki ay boyunca uyuyacak 24 erkeğe 64 bin lira ödenecek.

21:274 Nisan 2017
Dünya
İki ay boyunca uyuyup 62 bin TL kazanacaklar
Fransa’da bir araştırma için iki ay boyunca uyuyacak 24 erkeğe 64 bin lira ödenecek.

Fransa'da ‘ağırlıksızlık durumu'nun astronotların vücudunda ne gibi etkiler yarattığını araştıran Tıp Enstitüsü ve Uzay Fizyolojisi Kliniği MEDES, iki ay boyunca uyuyacak 24 kişi arıyor.

Astronotların yeryüzüne döndüklerinde vücutlarında oluşabilecek komplikasyonları önlemek için gerçekleştirilecek araştırmada, 2 ay boyunca gece gündüz yatacak kişilere 16 bin euro (62 bin TL) ödenecek.

Başın hafif aşağıda olacağı yatış pozisyonundan dolayı bu 60 günlük sürenin daha uzun hissedilmesi de mümkün.

20-45 YAŞ ARASI ERKEK

20-45 yaş arası erkekler arasında seçilecek 24 kişinin hiçbir sağlık probleminin olmaması ve sigara kullanmıyor olması gerekiyor. Vücut endeksinin de 22 ila 27 arasında olması, sportif ve alerjik bir hastalığının da bulunmaması başvuru şartları arasında yer alıyor.

Son güncelleme: 21:2804.04.2017
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