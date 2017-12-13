İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), bugün ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi nedeniyle toplandı ve Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan etti. Peki İslam İşbirliği Teşkilatı nedir? İslam İşbirliği Teşkilatı'na hangi ülkeler üye?

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), bugün Türkiye’de düzenlenen toplantının sonucunda yayınladığı bildiride Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan etti. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, tartışmalı bölge olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmiş ve dünyadan tepki gelmişti. İslam İşbirliği Teşkilatı nedir? İslam İşbirliği Teşkilatı’na hangi ülkeler üye? İşte ayrıntılar…

İstanbul’da bugün ABD Başkanı Trump’ın tartışmalı Kudüs kararı sonrası düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı’nda yayınladığı bildiride İslam ülkeleri “Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin işgal altında başkenti” olarak tanıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkelere derhal Filistin’i tanıma çağrısı yapıyorum. Biz bugün Kudüs’ü Filistin devletinin başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Diğer ülkeleri de Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanımaya davet ediyorum” dedi.

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İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI NEDİR?

İslam İşbirliği Teşkilatı ya da kısaca İİT, Eylül 1969 tarihinde Fas’ın başkenti Rabat’ta toplanıp İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere kurulan 57 üyeye sahip, uluslararası hukuk tüzel kişiliğini haiz bir uluslararası teşkilattır. 38. Dışişleri Bakanları toplantısında alınan karar gereğince örgütün ismi İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirilmiştir.

Church of God adlı tarikata bağlı Denis Michael Rohan adında Avustralyalı bir Hristiyan’ın 21 Ağustos 1969 tarihinde Mescid-i Aksa’yı kundaklamayı denemesinden sonra İslam ülkeleri başkanları BM’de daimi olarak temsil de edilen İslam Konferansı Teşkilatını kurdular. Pakistan’daki ikinci toplantılarında İslam Kalkınma Bankası’nın kuruluş planı gündeme getirildi. Bunun ardından İKÖ maliye ve ekonomik işleri bakanları 1973 yılında katıldıkları Cidde toplantısında mali ve parasal bir müessesenin kuruluşunun önemini vurguladılar. Nihayet İslam Konferansı Teşkilatı’nın 20 Ekim 1975 tarihli zirve toplantısında İslam Kalkınma Bankası’nın kuruluş planı onaylandı. Bugün İslam ülkelerinin tek çatı altında toplandığı tek kuruluş sıfatına sahiptir.

Siyaset yapan en yüksek organı olan, üye devletlerin devlet başkanları ve hükümet yetkililerinin katıldığı ve her üç yılda bir yapılan İslam Zirvesi’nde alınan kararların işleyişini incelemek için üye ülkelerin dışişleri bakanları her yıl toplanır. Organizasyonun yönetici organı ise daimi sekreterya, iki organın kararlarının uygulanması ile görevlendirilmiştir ve merkezi Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde yer alır. Şu anki Genel Sekreter 2016’dan beri Yusuf Bin Ahmed El Useymim’dir.

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HANGİ ÜLKELER ÜYE?

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brunei, Burkina-Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, Yemen, Suriye (Üyeliği 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 4. Olağanüstü İİT Zirvesi'nde askıya alınmıştır.)

GÖZLEMCİ ÜLKELER: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Türk Devleti adıyla), Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland.

İİT Şartı: 1972 yılında Rabat'ta yapılan üçüncü İslam Dışişleri Bakanları Konferansında kabul edilen İKÖ Şartının yerine 14 Mart 2008'de Dakar'da yapılan 11. İKÖ Zirvesi'nde kabul edilen yeni Şart Örgütün temel kurucu belgesidir. Şart, Örgütün amaçlarını, prensiplerini beyan eder, üyelik, gözlemcilik, organlar, uyuşmazlıkların barışçı halli, bütçe ve maliye ve işleyiş kuralları belirler.

1972 tarihli eski Şartı değiştiren ve yerine geçen yeni Şart, Örgütün reformu yolunda en önemli dönüm noktasını oluşmaktadır. Yeni Şart, Örgütün 1972 yılından bu yana geçen zamanda uluslararası alanda meydana gelen köklü değişiklikler sonucunda ortaya çıkan yeni ortamda İslam ülkeleri arasında çağdaş ihtiyaçlara uygun işbirliği ve faaliyetler için gerekli yasal zemini ve organları oluşturmaktadır.