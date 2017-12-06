İtalya da yatırımcılara oturum izni vermeye karar verdi

İtalya, yurt dışından yatırım çekebilmek için yabancı yatırımcılara özel bir vize programı hazırladı. Belirli sektörlerdeki projelere 500 bin euro'dan başlayan yatırım ve bağış yapanlara "yatırımcı vizesi" ve oturum hakkı verilecek.

2017 bütçe yasasına dahil edilen vize programına son şekli geçen ay sonunda verildi. İtalyan Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı “Yatırımcı Vizesi” programının detayları bugün Roma’daki Yabancı Basın Derneği’nde düzenlenen toplantıyla aktarıldı.

Bu vize türünden faydalanmak için şu maddi koşulları yerine getirmek gerekiyor:

Bir İtalyan şirketine en az 1 milyon euro, ya da yeni bir girişime (start-up) en az 500 bin euro sermaye desteği vermek.

Kültür, eğitim, göç idaresi, araştırma, kültürel miras restorasyonu gibi alanlardaki projelere en az 1 milyon euro bağışta bulunmak.

İtalyan devlet tahvillerine en az 2 milyon euroluk yatırım yapmak.

Söz konusu yatırımları en az 2 yıl boyunca sürdürmek.

SÜRESİZ OTURUM ALABİLECEKLER

Gerekli koşulları yerine getiren ve belgelerini teslim eden adaylara, ülkelerindeki diplomatik temsilciliklerde özel bir prosedürle 48 saat içerisinde vize verilebilecek. Yatırımcı vizesiyle İtalya’ya giriş yapan bu kişiler, 2 yıllık oturma iznine hak kazanacak. 2 yılın sonunda da oturum izni 3 yıl daha uzatılabilecek. Bu şekilde 5 yıl boyunca geçici oturma izniyle İtalya’da kalan yabancılar, 5 yılın sonunda ise süresiz oturum hakkı için başvuruda bulunabilecek. Yatırım vizesiyle İtalya’da bulunan kişiler, aile birleşimi hakkından da yararlanabilecek.

Programın detaylarıyla açıklandığı “investorvisa.it” internet sitesinde İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Arapça, Çince ve Japonca dillerinde bilgi kitapçıkları da yer alıyor. Sitede, yatırım ya da bağış yapılabilecek projeler hakkında bilgi de veriliyor. Bu projeler arasında, Toskana bölgesinde bir tiyatro salonunun restore edilmesi ve “sürdürülebilir protein kaynağı” böceklerle beslenme üzerine çalışan bir girişime destek sağlanması da yer alıyor.