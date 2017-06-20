Portekiz’de bir facia daha: Uçak düştü

Geçtiğimiz hafta Pedrogao Grande kentinde çıkan orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışan Portekiz'de bir uçağın düştüğü açıklandı. Ancak bakan bu iddiayı yalanladı.

Portekiz’in Pedrogao Grande kentinde çıkan orman yangınlarını söndürmeye çalışan uçağın düştüğü açıklandı. 62 kişinin öldüğü 59 kişinin de yaralandığı orman yangınını söndüren uçağın Canadair’e ait olduğu belirtildi.

Haber ajansı Lusa, resmi makamlara dayandırdığı haberde bölgeye bir helikopter gönderildiğini ve uçağın enkazının bulunduğu bölgede kurtarma çalışmalarına başlandığını abonelerine servis etti.

BAKAN YALANLADI

Uçağın düştüğü haberini Portekiz devlet bakanı yalanladı. Devlet Bakanı Jorge Gomes Pedrógão da herhangi bir uçağın düşmediğini duyurdu.

TVI’de yangınla ilgili soruları yanıtlayan başbakan Antoni Costa, bir itfaiye uçağını düştüğü yolundaki haberlere atıfla, “bu tip olaylarda bilgi toplamanın bilindiği üzere çok zor olduğunu” söyledi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan yaklaşık bin kişi ile yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Sivil koruma yetkilileri yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını bekliyor.

İçişleri Bakanlığı, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak nitelendirilen yangında 64 kişinin öldüğünü, 157 kişinin yaralandığını açıklamıştı.