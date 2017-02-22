Azerbaycan, Devlet Başkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'yı yardımcısı olarak ataması üzerine bir kez daha dünyanın gündemine oturdu.

Son dakika… Aliyeva Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nı böyle kabul etti

Azerbaycan, Devlet Başkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'yı yardımcısı olarak ataması üzerine bir kez daha dünyanın gündemine oturdu.

Aliyev başkanlığını üstlendiği Güvenlik Konseyi Toplantısı esnasında atama açıklamasını yaptı. Aliyev’in yayınladığı kararnamede eşinin hangi sorumlulukları üstleneceği belirtilmedi.

Ancak hem First Lady hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Mihriban Aliyeva’nın eşinin ardından Başkanlık koltuğu için en güçlü aday konumuna yükseldiği belirtiliyor.

Mihriban Aliyeva, Güvenlik Konseyi’nde görevi kabul ederken, şunları söyledi: “Sayın Başkan, bana olan bu yüksek güveninizden ötürü size yürekten şükranlarımı ifade etmek isterim. Bahsettiğiniz her başarı ve kazanımımın ardında sizin yardım ve desteğiniz var.

Atama haberi Türk medyasına yansır yansımaz sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlar yer aldı. En dikkat çeken ifadelerden biri ise “yetki tek evde toplandı” oldu.

Mihriban Aliyeva, geçen yıl Türkiye’ye First Lady olarak gelmişti. Bu atamın ardından, tabii ki görevden alınmadığı takdirde, Türkiye’ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak resmi ziyaret düzenleyebilecek.

YETKİ REFERANDUMLA GELDİ

Geçen yıl Eylül ayında yapılan ve halkın büyük desteğiyle sonuçlanan referandumla güçlü bir başkan yardımcılığı pozisyonu yaratan Aliyev, Devlet Başkanı’nın görev süresini ise 5’ten 7 yıla çıkarmıştı.

Geçen yıl sızdırılan ABD diplomatik yazışmalarında, Mihriban Aliyeva’nın milletvekili olmasına karşın, siyasi konular hakkında çok az bilgi sahibi olduğu belirtiliyordu.

2010’da Wikileaks tarafından sızdırılan bir başka belgede ise Aliyeva’nın yaptırdığı estetik ameliyatlar nedeniyle mimiklerini gösteremediği yazılmıştı.

Tıp eğitimi alan ve Haydar Aliyev Vakfı’nın başkanlığını yapan 52 yaşındaki Aliyeva, Azerbaycan’ın en varlıklı işadamlarından Arif Paşayev’in kızı.

BAKÜ YÖNETİMİ’NE AĞIR ELEŞTİRİLER VAR

Öte yandan, Orta Asya’da uzun yıllardır süregelen iktidarların büyük bölümünde olduğu gibi Aliyev de kendini ülkenin istikrarı ve güvenliğinin garantörü olarak görüyor.

Fakat insan hakları örgütleri, Bakü Yönetimi’ni muhaliflere yönelik ihlâller nedeniyle suçluyor.