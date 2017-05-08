Son dakika… Dünya rahat bir nefes aldı!

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimini merkezdeki En Marche (Yürüyüş) Hareketi lideri Emmanuel Macron, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'e büyük fark atarak kazandı.

Macron oyların yüzdfe 66,06 alasını alarak, 39 yaşında Fransa’nın en genç Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Macron, modern cumhuriyetin kurulduğu 1958 yılından bu yana Sosyalistler ve Cumhuriyetçilerin dışında bu göreve gelen ilk isim oldu.

Seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada “Fransa tarihinde yeni bir sayfa açıldığına” işaret eden Macron, “Bunun umut ve yenilenmiş bir umut sayfası olmasını istiyorum” dedi.

Beş yıllık görev süresinde Fransa’nın altını oyan bölücü güçlerle mücadele mesajı veren Macron, “ülkenin birliği garanti ve Avrupa’yı savunma sözcü verdi.

Daha sonra Paris’in merkezindeki Louvre Müzesi önünde toplanan destekçilerine seslenen Macron, “Bugece siz kazandınız, Fransa kazandı. Herkes bize bunun imkansız olduğunu söyledi, fakat onlar Fransa’yı tanımıyorlar” dedi.

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Yarışı büyük farkla kaybeden fakat aşırı sağın aldığı en yüksek oya imza atan Le Pen ise kendisini tercih eden 11 milyon seçmene teşekkür etti. Le Pen, sonuçların “vatanseverler” ile “küreselleşmeciler” arasında bir ayrımı gösterdiğini belirtti.

Mevcut Cumhurbaşkanı François Hollande, geçmişte Kabinesi’nde Ekonomi Bakanı olarak görev alan Macron’u tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump da Macron’u ilk tebrik eden liderler arasında yer aldı. Trump açıklamasında, “Emmanuel Macron’un Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı olarak bugün kazandığı büyük başarıyı tebrik ederim. Kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadesini kullandı.