Son dakika… Türkiye adına lobi yaptığı ortaya çıkan Flynn’le ilgili kritik gelişme

Beyaz Saray, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, halen bu görevi sürdüren Donald Trump'ı, emekli Korgeneral Michael Flynn'i ulusal güvenlik danışmanı olarak atamaması konusunda uyardığını doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer günlük basın brifinginde, “Başkan Obama’nın, General Flynn’in pek de hayranı olmadığını ilan ettiği doğrudur” dedi.

Sean Spicer, Obama’nın uyarısının sürpriz olarak görülmemesi gerektiğini zira “geçmişte Başkan Obama için de çalışan General Flynn’in onu özellikle de IŞİD’e ve Amerika’ya yönelik diğer tehditlere ilişkin strateji eksikliği konusunda açık şekilde eleştirdiğinin bilindiğini” söyledi.

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Spicer eski başkana, “Eğer Sayın Obama, General Flynn hakkında gerçekten kaygılıysa, onun güvenlik iznini neden iptal etmedi, hatta aylar önce yeniden onayladı?” sorusunu yöneltti.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; Beyaz Saray Sözcüsü’nün bir diğer sorusu da, “Obama yönetimi neden Flynn’nin Rusya’ya gidip bir ücret karşılığı konuşma yapmasına izin verdi?” oldu.

‘Bu haberler tamamen uydurmadır’

ABD Başkanı Donald Trump ise yönetimini bir kez daha Rusya ile ilişkilendiren haberler üzerine Twitter hesabı aracılığıyla bir açıklama yaparak, “Trump-Rusya anlaşması haberi tamamen uydurmadır” dedi.

Donald Trump, peşpeşe attığı tweet’lerde şunları ifade etti:

• Clapper (eski Ulusal İstihbarat Direktörü) herkesin ve hatta sahte medyanın da bildiğini tekrar etmekten başka bir şey açıklamadı. O da Trump ile Rusya arasında bir anlaşmaya dair hiçbir delil olmadığıdır.

• Sally Yates de açıklamalarıyla sahte medyayı oldukça mutsuz etti. Eski şeyleri tekrar etti sadece.

• Trump-Rusya anlaşması haberi tamamen uydurmadır. Vergi verenlerin parasıyla devam eden bu saçmalık ne zaman sonlanacak?

Donald Trump, Michael Flynn’i 18 Kasım’da Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamıştı.

Flynn ise Trump’ın başkanlığı öncesi Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptırımlar hakkındaki görüşmesini sakladığı ve bu temaslar hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence’i yanlış yönlendirdiği için 13 Şubat’ta istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Daha önce Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini belirten Flynn ve şirketi Flynn Intel Group Inc, iki ay önce ABD Adalet Bakanlığı’na sundukları belgelerde, geçmişte ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarına olabilecek lobi faaliyeti yürüttüklerini’ kabul etmişlerdi.

AMERİKAN MEDYASI YAZINCA ORTAYA ÇIKTI

ABD medyası, eski ABD Başkan Barack Obama’nın Beyaz Saray’da ağırladığı halefi Donald Trump’ı, emekli Korgeneral Michael Flynn’i ulusal güvenlik danışmanı olarak atamaması konusunda uyardığını duyurmuştu.

Amerikan New York Times gazetesi Obama’nın bu uyarıyı, Trump’ın seçimi kazanmasından iki gün sonra 10 Kasım’da yaptığını, yeni başkanın ise daha sonra bu uyarıyı gözardı ettiğini yazmıştı.

Gazete haberini, adlarını açıklamadığı Obama yönetiminden iki eski yetkiliye dayandırmıştı. Haberde Obama’nın 2014’te Flynn’i, Savunma İstihbarat Dairesi Direktörlüğü görevinden aldığı da hatırlatılmıştı.

Amerikan CNN televizyonu ise konuyla ilgili haberinde, Obama’nın kaygılarının Flynn’in eski görevindeki performansından çok Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ile ilgili olarak yürütülen soruşturmadan kaynaklandığını bildirmişti.

‘Flynn, Rusya’nın şantajına açıktı’

Öte yandan, Obama yönetiminin üst düzey yetkililerinden ABD eski Adalet Bakanı Vekili Sally Yates, Trump yönetimini, bir ay içinde istifa etmek zorunda kalan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn ile ilgili olarak uyardığını açıkladı.

Rusya ile Trump ekibinin bağlantılarına yönelik iddialar ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Senato Adalet Alt Komitesi’nde ifade veren Yates, Flynn’in Rusya’nın şantajına açık olduğunu söyledi.

Yates, bu yorumuna gerekçe olarak Flynn’in Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile temaslarına ilişkin olarak yalan söylemesini gösterdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğu Müslüman olan 7 ülkeye giriş yasağını içeren ve ülkesinin dört bir yanında protestolara neden olan başkanlık kararnamesinin “yasal olarak problemli” olduğunu söyleyen Yates’i görevden almıştı.

Senato Adalet Alt Komitesi’nde, Yates ile birlikte ABD’de eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper da ifade verdi.

Rusya’nın “ABD’de seçimlere müdahale etmeyi sürdüreceğini” söyleyen Clapper, “Neden müdahale etmesin ki? Başarısı kanıtlandı” dedi.