Son dakika… Türkiye’den o ülkeye protesto!

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı Natalie Germaine Cathrine Marti'yi Bakanlığa çağırarak, Bern Yönetimi'ne iletilmek üzere başkentte PKK yanlıları tarafından yapılan gösterileri protesto etti.

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı Natalie Germaine Cathrine Marti'yi Bakanlığa çağırarak, Bern Yönetimi'ne iletilmek üzere başkentte PKK yanlıları tarafından yapılan gösterileri protesto etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsviçre’nin başkenti Bern’de terör örgütü PKK mensupları ve İsviçre’deki destekçileri tarafından düzenlenen gösteride açılan bir pankart ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatına kastedilmesi için alenen çağrıda bulunulduğunun tespit edildiği” vurgulandı.

Şiddet ve teröre açıkça teşvik içeren gösteriye izin verilmiş olmasının protesto edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınmasını istediğimiz İsviçre’nin Ankara’daki Geçici Maslahatgüzarı Bakanlığımıza çağrılmak ve İsviçre makamları nezdinde de Bern Büyükelçiliğimizce girişimde bulunulmak suretiyle İsviçre tarafına bildirilmiştir. İsviçre federal ve yerel makamlarının bu aleni suç konusunda atacağı adli ve idari adımlar, Bakanlığımızca yakından takip edilecek olup bu konudaki girişimlerimiz sürdürülecektir.”

Teröre ve teröristlere destek mahiyetindeki olayın “kabul edilemez” olduğu belirtilirken, göstericilere 16 Nisan referandumuyla ilgili propaganda imkânı tanınması da “ibret verici” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsviçreli mevkidaşı Didier Burkhalter’i arayarak, Ankara’nın tepkisini dile getirdiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN’DAN DA TEPKİ GELDİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsviçre’yi terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği miting nedeniyle kınadı. Kalın yazılı açıklamasında, “İsviçre hükümetini sorumlulardan hesap sorulması ve gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Kalın’ın açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti: “Her fırsatta Türkiye ve Avrupa'daki Türk toplumu aleyhine adımlar atanların terör örgütü PKK'ya ait sembol ve sloganlara göz yumması kabul edilemez. Terör örgütü tarafından düzenlenen bu etkinlikte açıkça Cumhurbaşkanımızın hayatına kastedilmesi çağrısında bulunulması karşısında “barışçıl gösteri” bahanesine başvuran İsviçre hükümetini terör örgütlerine destek vermeyi bırakmaya davet ediyoruz.”