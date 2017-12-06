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Sosyal medyada ABD’nin Kudüs kararına tepki!

Trump'ın bugün açıkladı 'Kudüs Kararı'na sosyal medyada sert tepki geldi. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak açıklamada bulundu. İşte sosyal medyada gelen tepkiler...

21:276 Aralık 2017
Dünya
Sosyal medyada ABD’nin Kudüs kararına tepki!
Trump'ın bugün açıkladı 'Kudüs Kararı'na sosyal medyada sert tepki geldi. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak açıklamada bulundu. İşte sosyal medyada gelen tepkiler...

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamada Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık için önem arz eden Kudüs’ü İsrail’in başenti olarak kabul ettiğini canlı yayında açıkladı. Katolik aleminin ruhani lideri Papa bile bölgedeki mevcut durumun korunması gerektiğini dile getirirken Trump’ın yaptığı açıklamalara sosyal medyada tepki yağdı.

Bursa CHP milletvekili Ceyhun İrgil, ‘ABD’nin Ortadoğuda’ki son oyunu başladı. ABD’nin bu kararı sadece çatışmayı arttırır. Terör örgütlerini palazlandırır. Bu açık ve net bir siyasi tahriktir. #KudüseSahipÇık’ diyerek tepki gösterirken CHP’li Gürsel Tekin ise ‘Kudüs üzerinde oynanan bu oyunu bozmak bir insanlık görevidir. Kan, gözyaşı ve savaş istemiyoruz. #KudüseSahipÇık’ diyerek tepki gösterdi.

İşte gelen tepkiler:

Son güncelleme: 21:3106.12.2017
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