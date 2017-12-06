Sosyal medyada ABD’nin Kudüs kararına tepki!

Trump'ın bugün açıkladı 'Kudüs Kararı'na sosyal medyada sert tepki geldi. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak açıklamada bulundu. İşte sosyal medyada gelen tepkiler...

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamada Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık için önem arz eden Kudüs’ü İsrail’in başenti olarak kabul ettiğini canlı yayında açıkladı. Katolik aleminin ruhani lideri Papa bile bölgedeki mevcut durumun korunması gerektiğini dile getirirken Trump’ın yaptığı açıklamalara sosyal medyada tepki yağdı.

Bursa CHP milletvekili Ceyhun İrgil, ‘ABD’nin Ortadoğuda’ki son oyunu başladı. ABD’nin bu kararı sadece çatışmayı arttırır. Terör örgütlerini palazlandırır. Bu açık ve net bir siyasi tahriktir. #KudüseSahipÇık’ diyerek tepki gösterirken CHP’li Gürsel Tekin ise ‘Kudüs üzerinde oynanan bu oyunu bozmak bir insanlık görevidir. Kan, gözyaşı ve savaş istemiyoruz. #KudüseSahipÇık’ diyerek tepki gösterdi.

İşte gelen tepkiler:

Kudüs üzerinde oynanan bu oyunu bozmak bir insanlık görevidir. Kan, gözyaşı ve savaş istemiyoruz. #KudüseSahipÇık — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) 6 Aralık 2017

ABD’nin Ortadoğuda’ki son oyunu başladı. ABD’nin bu kararı sadece çatışmayı arttırır. Terör örgütlerini palazlandırır. Bu açık ve net bir siyasi tahriktir. #KudüseSahipÇık — Dr. Ceyhun İrgil (@ceyhunirgil) 6 Aralık 2017

TBMM'de Grubu bulunan Siyasi Partiler, Kudüs'ün Statüsüne ilişkin ortak açıklama yaptı. #KudüseSahipÇık pic.twitter.com/JdfZ1rIwMd — TBMM (@TBMMresmi) 6 Aralık 2017

ABD Başkanı Trump umarım Kudüs'le ilgili yanlış karar alıp ateşle oynamaz. Böyle bir kararın tüm İslam dünyasına karşı büyük bir provokasyon olacağını, iki devletli çözüm ihtimalini yok edeceğini ve küresel neticeler doğuracağını her barışsever ona anlatmalı. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 6 Aralık 2017

ABD Başkanı #Trump ‘ın tek taraflı #Kudüs kararı çok tehlikeli ve sorumsuzca. ABD, gücünü ve etkisini Ortadoğu’ya barış getirmek için kullanmalıydı. Bu adım işleri zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacak. Müslümanlar ve Hıristiyanların uyarılarına kulak verilmeliydi #Jerusalem — Hakan Celik (@hakanchelik) 6 Aralık 2017