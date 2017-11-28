Weinstein, işi ticarete dökmüş

Adı seks ve taciz iddialarıyla gündeme gelen ve büyük tepki çeken Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki iddialar katlanarak artıyor. Weinstein'ın seks ticareti yaptırdığı iddia edildi.

Dünyanın önde gelen film yapım şirketlerinden Weistein&Co.’nun kurucusu olan ve seks skandalları sonrasında şirketinden uzaklaşan Harvey Weinstein hakkındaki iddialar korkutucu boyuta geliyor. Eşinden boşanan ve seks bağımlılığı terapisine gitmeye başlayan Weinstein hakkında Fransa’nın Cannes kentinde yasal işlem başlatıldı.

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Weinstein’in Kadian Noble isimli aktristi elle taciz ettiği ve daha sonra Le Majestic Hotel’de arkadaşlarıyla seks yapmaya zorladığı iddiaları ortaya atıldı. Weinstein’ın genç kadını tuvalete sürüklediği ve orada cinsel saldırıda bulunduğu belirtilirken açılan davada Weinstein’ın kardeşi Bob’un da yaşananları bildiği ve buna göz yumduğu belirtildi.

