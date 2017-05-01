Zarrab davasında yeni sorular! Bu kez hakim sordu…

ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab'ın avukatı Rudolph Giuliani'nin Ankara'ya kadar gelip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine ilişkin dava sürecindeki tartışma büyüyor.

Zarrab davasına bakan Hakim Richard Berman, Zarrab ve avukatlarına sorulacak yeni soruları belirledi. Sorular arasında dikkat çekenlerden biri, Erdoğan’la görüşen Giuliani’nin bu görüşmeyi yaptığı sırada “Türkiye’yi mi yoksa Zarrab’ı temsil ettiği” şeklindeki soru oldu.

Hakim’in bu soruyu sormasının nedeni, Zarrab’ın avukat olarak tuttuğu Giuliani’nin çalıştığı Greenberg Traurig adlı avukat firmasının aynı zamanda Türkiye ile de “lobi anlaşması” bulunması. Hakim Berman, bu soruyu sorarak hem Türkiye’yi, hem de Zarrab’ı temsil eden firmanın temsilcisi olan Giuliani’nin Erdoğan’la görüşmesinin “çıkar çatışması” yaratabileceğinin altını çizdi, hem de Türkiye’yi de dolaylı olarak davaya dahil etmiş oldu.

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GİULİANİ’YE “HAKARET GİBİ” SORU; “İRAN’I DA TEMSİL EDİYOR MUSUN?”

Hakim Berman’ın imzasıyla Giuliani’nin Zarrab’ı temsil etmesi ve Ankara’ya gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi konusunda tartışmaya açılacak bir başka ilginç soru daha var; Hakim Berman, Giuliani’ye “İran’da temsil ediyor musunuz?” diye sordu.

ABD’de önde gelen Cumhuriyetçi siyasetçiler arasında anılan ve ABD’nin Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump’ın yakın çalışma arkadaşları arasında olan Giuliani, Trump’ın seçim kampanyası sırasında İran karşıtı söylemleri ile dikkat çekmişti. New York Eski belediye başkanı da olan Giuliani, bir önceki Demokrat Başkan Barack Obama’nın İran’la yakınlaşma politikalarını çok sert şekilde eleştirmişti.

Hakim Berman, kariyerini “İran karşıtlığı” üzerine kuran Amerikalı politikacılardan biri olan Giuliani’ye “Size ait avukatlık firması İran tarafından kiralandı mı?” sorusunu yöneltti.

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“ERDOĞAN’LA NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ” AÇIKLAMAK ZORUNDA KALABİLİR

Hakim Berman’ın sorduğu sorulardan bir başkası ise, Giuliani’nin beraberinde, yine Zarrab tarafından tutulan ABD eski Adalet Bakanlarından Michael Mukasey ile birlikte Ankara’da Erdoğan ile yaptığı görüşmenin “özel görüşme” sayılıp sayılmayacağı oldu.

Mahkemede bu konuda yapılacak tartışmanın ardından çıkacak karara göre, Hakim Berman Ankara’da Saray’da yapılan bu görüşmenin içeriğinin de açıklanmasının önünü açmış oldu.

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VE SON BOMBA; TÜRK HÜKÜMETİ İLE ZARRAB’IN İLİŞKİSİ SORGULANIYOR

Hakim Berman’ın resmen kayıtlara geçirdiği sorularından en önemlisi ise, ilk kez Türk hükümeti ile Reza Zarrab ilişkisinin sorgulanmasının önünü açacak soru oldu. Berman, şu sorunun da tartışmaya açılmasına karar verdi.

“ABD ve Türkiye hükümetindeki yetkililer ya da bürokratlar, Zarrab ya da yakınları, ona bağlı kişiler ile iş yapmaktalar mı?”

YARIN KONUŞULACAK

Tüm bu sorulara ilişkin tartışma ise, Zarrab davasının yarın yapılacak oturumunda (2 Mayıs) ele alınacak.