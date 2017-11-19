Devlet başkanı açlık grevine girmiş

1987'den beri Zimbabwe Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Robert Mugabe'ye yapılan "İstifa et" baskısı sonrasında ülkede sıcak saatler yaşanıyor. Mugabe ve eşinin partisi ZANU-PF'den ihraç edilmesinin ardından devlet başkanlığı konutundan bir açıklama yapmasının beklendiği duyuruldu.

Ülkeyi 30 yıldan beri yöneten Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin görevi bırakıp bırakmayacağına dair muamma devam ederken, ülkenin resmi kanalı ZBC’den flaş bir gelişme geldi. ZBC’de ismini açıklamayan bir yetkili, bir canlı yayın aracının devlet başkanlığı konutuna gönderildiğini ve birkaç saat içerisinde 93 yaşındaki Mugabe’nin bir açıklama yapacağını duyurdu

Öte yandan Mugabe’nin partiden ihraç edilmesinin ardından Zimbabweli delegeler dans ederek kutlama yaptı.

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Öte yandan resmi devlet gazetesi The Herald’da yer alan habere göre Mugabe, Genelkurmay Başkanı ile ikinci kez bir araya geldi. İkilinin fotoğraflarını yayınlayan gazete, Mugabe’nin istifa için müzakere ettiğini duyurdu. Fotoğraflarda kameralara gülümseyen Mugabe’nin Al-Jazeera izlediğine dikkati çeken Reuters, Zimbabwe Devlet Başkanı’nın istifa edebileceğini öne sürdü.İLGİLİ HABER Zimbabve'de darbe sonrası Mugabe istifa çağrılarına uyuyarak direniyor

Öte yandan İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan bir habere göre Mugabe Cumartesi gününden beri açlık grevine girmiş durumda. 93 yaşındaki Mugabe’nin ev hapsinde olduğu Mavi Çatı malikanesinde yemek yemeyi reddettiği kaydedilirken, Mugabe’nin yeğeni Patrick Zhuwao, “Doğru olduğuna inandığı şey için ölmeyi göze aldı” ifadesini kullandı.