Doğan Cüceloğlu: ‘Çocuklarınızı adam yerine koyun’

İletişim Psikolojisi Uzmanı Doğan Cüceloğlu, anne babalara çocukların yetiştirilmesinde tavsiyelerde bulunarak, “Önce biz onlara hayırlı birer anne baba olmalıyız. Çocuklarımızın adam olmasını istiyoruz ancak onları adam yerine koymuyoruz. Çocuğu adam yerine koymayan toplum, sağlıklı bir eğitim sistemi kuramaz” dedi.

İletişim Psikolojisi Uzmanı Doğan Cüceloğlu ve Sosyolog Yazar Polat Doğru, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide ebeveynlerle bir araya geldi. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen “Aile İçi İletişim” konulu söyleşide Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocuğun içinde yetiştiği aile ortamının sağlıklı olmasının bir toplumun geleceğini belirlediğine dikkat çeken Doğan Cüceloğlu, “Ebeveynler, çocuğun okul başarısını garanti etmek istiyor. Ancak, okul başarısı tek başına yeterli mi? Meslek başarısı var ki insana koca bir hayatın kapılarını aralar. Ancak bu da tek başına yetmez. Evlilik ve aile başarısı da var. Erkekler, meslek başarısı uğruna evlilik ve aile başarısını kenara atabiliyor. Doğduktan 6 saat sonra anne ve babanın etkileşiminin çocuğu etkilemeye başladığını biliyor muyuz? Şimdi gözünün içine baktığımız çocuklarımız 20-30 yıl sonra mecbur olduğu için mi sizi ziyaret etmeli? Önce biz onlara hayırlı birer anne baba olmalıyız. Çocuklarımızın adam olmasını istiyoruz ancak onları adam yerine koymuyoruz. Çocuğu adam yerine koymayan toplum, sağlıklı bir eğitim sistemi kuramaz” diye konuştu.

“KENDİSİNİ KEŞFETMESİNE İZİN VERİN”

Ebeveynlere, “Çocuğun hayatı, meslek yaşamı ve geleceği ile ilgili karar verirken, hangi vebali üstlendiğinize dikkat edin” sözleriyle seslenen Polat Doğru ise “Çocuğunuz sizin istediğiniz bölümü okuyup, mesleği edinebilir. Ancak işin içine girince, her gün sizin kulaklarınızı da çınlatabilir, mutsuz olabilir. Bu yüzden onun kendisini keşfetmesine izin verin. Bunun yolu iyi bir iletişimden geçiyor. Siz, onun seçebilecek noktada olmasına dikkat edin. Çıtayı en yükseğe koymaktan vazgeçin” dedi.

Polat Doğru, aile içi kaliteli iletişimin yollarını da şu sözlerle anlattı: “Çocuğunuza ve birbirinize varsın diyeceksiniz. Önemseyeceksiniz. Onun sadece olumsuz taraflarına tanıklık ederseniz, onu geliştirirsiniz. Normalsin, doğalsın mesajı verin. Çok değerlisin mesajını davranışlarınızla ona kanıtlayın. Emek verin. Çünkü sevgi emektir. Bir insana seni seviyorum demek yetmez. Sevdiği şeylerle de ilgileneceksiniz. İcraat çok önemli. Ait olma, birey olma dengesini koruyun. Birbirinize bir parçanız olduğunuzu hissettirin.”