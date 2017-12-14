Yazılılar, devamsızlıklar, güncel bilgiler… İşte-Okul giriş sistemi! VBS

Eğitim öğretim bilgilerine dair detayları araştıran öğrenciler ve veliler güncel e-Okul bilgilerini araştırıyor. e-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden giriş yapılarak öğrenilebilecek bilgiler arasında neler yer alıyor? İşte Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul sistemi detayları...

e-Okula giriş yaparak en güncel yazılı, sözlü ve devamsızlık bilgilerini araştıran öğrenciler ve veliler e-Okul sistemine nasıl giriş yapacağını ve hangi bilgileri edinebileceğini merak ediyor. E-Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) nedir ve nasıl çalışır sorularının cevaplarını arayan arayan veliler için e-Okul linki aşağıda.

Birinci ve ikinci sınav sonuçlarını öğrenmek için öncelikle internet bağlantısının olduğu herhangi bir akıllı cep telefonundan ya da bilgisayardan internet erişimi sağlayın ve karşınıza açılacak sayfada resmi E-Okul web sayfasına tıklayın. Burada öğrenciye ait olan bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ise öğrencini T.C kimlik numarası ve eğitim gördüğü okulda kullandığı okul numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara eksiksiz ve doğru bir şekilde yazdıktan sonra giriş butonuna basın. Karşınıza çıkan ekranda sınav sonuçlarını öğrenmek için “not bilgileri” bölümüne tıklayınız. Aşağıdaki link üzerinden e-Okul’a giriş yapabilirsiniz…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİNİN VELİLERE SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR?

Öğrencinin devam ve devamsızlık durumunu kontrol edebilecek,

Öğrencinin sınavlarından aldığı notlara bakabilecek,

Öğrencinin yılsonu notlarını öğrenebilecek,

Haftalık ders programını öğrenebilecek,

Öğretmen veya yetkililer ile yazışma yapıp iletişime geçebilecek.

Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenebilecek,

Testler çözebilecek,

Kendilerine ait bir sayfalık internet sayfası tasarlayabilecek,

Devamsızlıklarını kontrol edebilecek,

Hastalık ders programını kontrol edebilir,

Meslek Lisesi alana ve teknik lise geçiş sonuçları varsa öğrenebilir,

Seçmeli derslerini seçebilir,

Sınav tarihlerini öğrenebilir,

Sorumluluk ve ortalama yükseltme puanlarını öğrenebilir.