508 Türk şirketi çeyrek APPLE etmiyor

iPhone üreticisi Apple, piyasa değerini 800 milyar doların üzerine taşıyarak, hem Borsa İstanbul’da işlem gören şirketleri dörde katladı, hem de Türkiye’nin milli gelirini solladı

Piyasa değeri itibarıyla dünyanın en değerli şirketi unvanını açık arayla elinde bulunduran Apple, hisse değerindeki son artışla birlikte Borsa İstanbul'daki şirketleri 4'e katladı.

Apple'ın New York Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri önceki gün yaklaşık yüzde 3 değerlenerek 153.70 doları görünce, şirketin piyasa değeri birden 815 milyar 80 milyon dolarla rekor seviyeye çıktı.

IPHONE 8 BEKLENTİSİ

Apple böylece piyasa değeri 800 milyar doların üzerini gören ilk şirket olurken, hisse değeri hafif düşüşle 153.01 dolardan kapandı.

Kamu Aydınlatma Platformu verilerine göre, Borsa İstanbul'a kayıtlı olan 508 şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 710 milyar 628 milyon TL ediyor. Yaklaşık 198 milyar 272 milyon ABD Doları'na karşılık gelen bu toplam, Apple'ın piyasa değerinin dörtte birinden az ediyor.

Türkiye'nin en değerli şirketi olan Koç Holding'in değeri yaklaşık 11.4 milyar dolar ederken, onu Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası izliyor. Apple'ın 800 milyar seviyesini geçen piyasa değeri, Türkiye'nin 2016 yılında 720 milyar dolar düzeyinde olan yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nı da aştı. Gelirlerinin yüzde 70'ini akıllı telefon satışlarından elde eden Apple'ın değerinin, iPhone 8 modelinin piyasaya çıkması beklenen eylül ayından itibaren ivme kazanması bekleniyor. Böylece Apple, 1 trilyonluk piyasa değeri rekoruna ilk ulaşan şirket olmaya yakın görünüyor.

Rakipleri peşini bırakmıyor

Barclays Bankası uzmanları, şu anda 454 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünya dördüncüsü olan ABD'li e-ticaret şirketi Amazon.com'un hisse değerinin son 1 yılda yüzde 48 değerlendiğine dikkat çekerek, bu hızla gitmesi halinde 1 trilyon dolar hedefine daha önce ulaşabileceğini belirtiyor.

663 milyar dolarlık piyasa değeriyle Apple'ı takip eden Google-Alphabet, 532 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünya üçüncüsü olan Microsoft ve 438 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk 5'e girmeyi başaran Facebook ise diğer adaylar.