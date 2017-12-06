Ankara saatleri ayarlama enstitüsü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek başkanlığındaki dönemde, Başkent'te bir çok proje geliştirilmiş ve kentin bir çok bölümüne dinazorlar ve saat kuleleri, kedili logolar yapılmıştı. Kente yapılan 52 küçük saat kulesinin maliyetinin 10 milyon TL olduğu öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek başkanlığında olan dönemde kentte ‘saat ekonomisi' başlatmıştı. Gökçek Başkanlığındaki dönemde Başkente 52 adet saat kulesi yapıldı. Vatandaşın önceliğinin saat olmadığını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubu Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya “Bu projeye harcanan para Ankara için öncelikli olan başka bir projede kullanılabilirdi.” dedi. Kentin birçok yerinde dekoratif amaçlı kurulan saat kuleleri Ankaralı vatandaşlar tarafından bir dönem tepki bile çekmişti. Bazı Ankaralıların saatleri anlamadığı bile oluyor Ankara’da yapılan kulelerin tamamı için projeye yaklaşık 10 milyon liralık bir maliyet harcandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubu Başkan vekili Doğan Yılmazkaya yapılan saat kulelerinin Ankara için öncelikli bir durum olmadığını belirtti. Yılmazkaya sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada” Ankara’da şuan itibari ile 52 adet saat kulesi yer alıyor. Bunlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ortalama 10 Milyon liraya yakın bir para harcanmış durumda.. Ankara’nın dekorasyonu tabi ki önemli ama bizim önceliğimiz bu değil. Bu kadar para ile başka bir proje hayata geçirilebilirdi.” ifadelerini kullandı.

İşte Başkent’e yapılan saat kulelerinden bazıları;

Ankara Beypazarı’na yapılan beyaz siyah karışımı kule Ankara’daki kulelerden sadece bir tanesi…

Kırmızı kule Kepekli Kavşağı’nda yer lan kuleler arasında yer alıyor. Kulenin kavşakta yer alması ve yayaların bu yolu çok kullanmaması, akıllara ‘Bu kule ne işe yarıyor?’ sorusunu getirdi.

Ankara Tandoğan meydanında Beşveler istikametinde yer alan bu kule ise vatandaşın dikkatini çekmiyor.

Cebeci dört yol kavşağında yer alan saat kulesi

DİNAZOR KALDIRILDI

Göreve geldikten sonra Melih Gökçek’in izlerini silen, fıskiyeyi kaldırıp, Ankara Kanalı ihalesini iptal eden ve kedili logodan da vazgeçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gökçek’in dinozorlarını da yerlerinden söktürdü. Ankaralıların tepkisini toplayan, çok eleştiri alan ve 10 milyon lira harcanan dinozorlar, vinçlerle yerlerinden kaldırıldı. Kavşaklardan alınan dinozorlar depoya konuldu. Dinozorların yerine, çiçek ve ağaç fidanları dikilecek.

FISKİYE KALDIRILDI

Mustafa Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından, Gezi döneminde gündem olan Ankara Belediyesi önündeki fıskiye kaldırıldı.

ANKARA KAPILAR 5 MİLYON TL

Şehrin çeşitli bölgelerine yaptırdığı saatlerle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer iddialı projesi ‘şehre giriş kapıları’ da başkentlilere pahalıya patlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin 5 ayrı yerde yaptırdığı kapıların her birinin ortalama maliyeti 5 milyon TL.