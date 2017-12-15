Ankaralı iş adamları davette buluştu

Ankara'nın ünlü iş adamları bir davette buluştu. Davete katılan isimler arasında Metin Hara ve Demet Şener gibi ünlü isimler de vardı.

Can Çavuşoğlu ve eşi Seda Çavuşoğlu ile Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel MAGical Night balosu 1500'den fazla davetlinin katılımı ile Bilkent Otel'de gerçekleşti. Radyo programcısı Serkan Kızılbayır ve Özgür Aksuna'nın sunumları ile başlayan özel davet hazırlanan video maping showları ile devam etti.

Çavuşoğlu baloda yaptığı konuşmada “15 yıldır sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel gecede bizleri yalnız bırakmayan Demet Şener ve Metin Hara'ya da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

GECENİN MİMARLARINA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Fiat ana sponsorluğunda gerçekleşen özel gecede özel isimlere plaketleri takdim edildi. Fiat adına plaketi Fiat Bölge Müdürü Gürhan Paşolar takdim aldı. Geceye destek veren Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Q Home Kurucu Ortağı Şehnaz Maden, Anadolu Efes Türkiye Horeca Müdürü Timur Tunç ve Loreal Türkiye Perakende Müdürü Nilgün Tonta'ya plaketleri takdim edildi.



OZAN DOĞULU İLE EĞLENCE DEVAM ETTİ

Ankara Orkestrası'nın sahne aldığı baloda, ülkemizi uluslararası platformlarda temsil eden tenör Murat Karahan'da sahne aldı. Ünlü Prodüktör Ozan Doğulu da geceye katıldı.