İBB, İGDAŞ’tan borç almak zorunda kaldı

Döviz hesaplarını TL’ye çeviren İBB, iki ayda 18 milyon liralık kur zararına uğradı. Belediye İGDAŞ’tan 1 milyar TL borç aldı.

Döviz hesaplarını TL’ye çeviren İBB, iki ayda 18 milyon liralık kur zararına uğradı. Belediye İGDAŞ’tan 1 milyar TL borç aldı.

Kamu kurumlarına getirilen ‘mali kaynaklarını kamu bankalarına yatırma zorunluluğu' ile kârlılık oranları düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendi şirketinden borç alma yoluna gitti. Aralık ayında 41 milyar dolarını Türk Lirası'na çeviren İBB, kur farkı nedeniyle bir ayda 18 milyon lira zarar edince, İGDAŞ'ın 1 milyar lirasını bankada değerlendirmek yerine borç olarak aldı.

Hükümetin aldığı ekonomik tedbirlere paralel olarak bir dizi düzenlemeye giden İBB'nin borçlanma ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 13 Ocak tarihli İBB Meclis oturumunda oy çokluğu ile kabul edildi. Raporda, aralık ayında Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşlarına mali kaynaklarını belirtilen vade, faiz ve katılım getiri oranları üzerinden kamu bankalarında değerlendirme zorunluluğu getirildiğine dikkat çekildi. Bu kapsamda İBB'nin bir iştiraki olan İGDAŞ'ın kamu bankalarında değerlendirmek zorunda olduğu nakit kaynaklarının, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'ndeki şartlara uygun olarak İBB projelerinde değerlendirmek üzere borç olarak alınmasına karar verildi.