Nurten Tatlıcı dolar milyarderleri ligine giriyor

2009 yılında hayatını kaybeden Salih Tatlıcı'nın mirasında mahkeme sözü söyledi. Tatlıcı'nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı Türkiye'nin 6. dolar milyarderi kadını olacak. Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık servetinin içinde yok yok...

Türkiye’nin sayılı zenginlerinden olan ve 2009’da hayatını kaybeden iş adamı Salih Tatlıcı’nın 3 milyar dolar üzerindeki mirası ile ilgili yargıdan karar çıktı. Dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayarak mirasın Tatlıcı’nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve ondan olan oğlu Uğur Tatlıcı’ya kalmasına karar verdi. Böylece Nurten Tatlıcı dünyanın ve Türkiye’nin sayılı zenginleri arasına girdi.

Forbes Dergisi’nin 2017 milyonerler listesine göre Türkiye’de 5 kadın dolar milyarderi var. Türkiye’nin en büyük holdingi olan Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un en büyük kızı Semahat Sevim Arsel, 2.4 milyar dolarlık serveti ile Türkiye’nin en zengin kadını konumunda bulunuyor. Arsel, Forbes’a göre Koç Holding’in Setur, Divan Oteller Zinciri gibi turzim kolundaki şirketleri yönetiyor. Vehbi Koç’un bir diğer kızı Suna Kıraç ise 2 milyar dolar ile ikinci sırada bulunuyor.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in kardeşi Filiz Şahenk’in serveti ise 1.9 milyar dolar. Doğuş Holding, bankacılık, turizm, medya, otomotiv gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Filiz Şahenk ise holdingin kurucusu ve babası Ayhan Şahenk adına kurulan vakfın başında bulunuyor. 2001’de hayata gözlerini yuman Ayhan Şahenk’in eşi Deniz Şahenk’in 1.1 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor.

Demir çelik, liman işletmeleri, turizm ve bankacılık alanında faaliyet gösteren Diler Holding’in en büyük hissedarı Fatma Yazıcı ise 1 milyar dolarlık serveti ile 2017 yılında Türkiye’in en zengin beşinci kadını oldu.

TÜRKİYE’NİN 6. KADIN MİLYARDERİ OLACAK

Tatlıcı’nın servetinin 3 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Söz konusu servet Nurten Tatlıcı ve Salih Tatlıcı’nın Nurten Hanım’dan olan oğlu Uğur Tatlıcı’ya verildi.

Nurten Tatlıcı’nın bu servetten ne kadar pay alacağı açıklanmadı. Fakat kendisinin Türkiye’nin 6. kadın milyarderi olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aynı zamanda Nurten Tatlıcı Forbes’un dünyanın en zengin insanları listesine en aşağı 1940’ıncı sıradan giriş yapacak.