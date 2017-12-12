Karahan: Merkez Bankası proaktif olmalı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan, enflasyonun doğru seviyeye gerilemesi adına yapılması gerekenlerin olduğunu belirterek, TCMB'nin karar almada proaktif olması gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan yabancı basına yaptığı bilgilendirme toplantısında, “Enflasyonun doğru seviyeye gerilemesi adına yapılması gereken çok şey var. Fiyat belirleme yetkisi olanlar fiyatların düşeceğine inanmalı. Dolayısıyla TCMB’nin, insanları fiyatların aşağı ineceğine ikna etmedeki rolü çok önemli” dedi.

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“(Perşembe günü verilecek) faiz kararına ilişkin beklentiler hakkında bir yorum yapmayacağım” diyen Karahan, “Ancak TCMB’nin enflasyonla (mücadelede) karar almada proaktif olması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Baz etkisinin de desteğiyle enflasyonunun 2018 yılının ilk çeyreğinde yönünü aşağı çevireceğine dikkat çeken Karahan döviz kuru ve enflasyonun takibi konusunda ise “Merkez Bankası’nın mütalaası ve duruşu enflasyon beklentilerini yönetmek açısından çok önemli” dedi.

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Yıllık tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) Kasım’da yüzde 12.98’e yükselerek 2003’te açıklanan yeni serinin tarihi zirvesine gelirken, veri sonrası TCMB’nin 14 Aralık’taki PPK toplantısında geç likidite faizinde artış yapması yönünde beklentiler de arttı.

TÜFE Kasım’da giyim ve gıda fiyatları gruplarındaki artış ve kur geçişkenliğinin etkisiyle aylık bazda yüzde 1.49 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken yıllık TÜFE ise bir önceki ayki yüzde 11.90’dan yüzde 12.98’e yükseldi.

Reuters’ın güncel anketine göre Merkez Bankası’nın (TCMB) TL’deki sert değer kaybı ve enflasyondaki sert yükselişin devamını önlemek adına 14 Aralık’taki PPK toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesi beklenirken, artış beklentileri 100 baz puanda yoğunlaşıyor. Öte yandan TCMB’nin bu artışın 75 baz puanını ay bitmeden ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yansıtması bekleniyor.

TCMB’nin GLP’de yapması öngörülen 100 baz puanlık artışın 75 baz puanlık bölümünü de ay bitmeden ortalama fonlama maliyetine yansıtmış olması bekleniyor. 18 katılımcı ile gerçekleştirilen Reuters anketinin ay sonu ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti beklentileri medyanı yüzde 13 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan Karahan katılımcıların sermaye kontrolü planlanıp planlanmadığına yönelik bir sorusuna ise “Tabii ki sermaye kontrolü uygulaması olmayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunu teyit etti” dedi.

Erdoğan’ın bazı açıklamalarının bu yönde bir uygulamayı gündeme taşıdığı endişesiyle ay başında piyasalarda satış baskısı görülmüştü. Ancak Erdoğan bu açıklamaların yanlış değerlendirdiğini belirterek sermaye hareketlerinin sınırlandırılması ile ilgili bir talebi ya da talimatının söz konusu olmadığını söylemişti.

Erdoğan “Dolayısıyla ülkemizdeki yerli/yabancı tüm firmalar küresel finans sistemine entegre şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar, sürdüreceklerdir. Aksi yönde atılacak adımlara önce biz karşı çıkarız. Benim sermaye hareketlerinin sınırlandırılması ile ilgili bir talebim veya talimatım söz konusu değildir” demişti.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası piyasalardaki bu konudaki endişeler sona erdi. TL’deki satışlar da aynı ölçüde yerini değer kazançlarına bıraktı.