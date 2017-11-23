Okul sütü ihalesi 28 Kasım’da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada okul sütü ihalesinin 28 Kasım'da yapılacağı bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:

“Okul Sütü Programı kapsamında yaklaşık 32 bin bağımsız anaokulu, anasınıfı ve ilkokulda 6 milyon öğrenciye, pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü dağıtılacaktır.

Okul Sütü dağıtımı 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlangıç tarihi olan 05.02.2018 tarihinde başlayacaktır. Okul Sütü Programı ile öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda 200 ml yağlı sade UHT içme sütü temini için 25.10.2017 günü, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre açık ihale usulüyle yapılan ihale sonucunda verilen tekliflerin tamamı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan ihale iptal edilmiştir.

Programın aksamaması ve devamı amacıyla yeniden yapılacak olan Okul Sütü alım ihalesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesine göre Pazarlık Usulü ile 28.11.2017 Salı günü saat 14.00′ da Bakanlığımızda yapılacaktır.

İhale dokümanları “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü 4. Kat 417 Nolu Oda Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu-Ankara” adresinde, www.tarim.gov.tr internet adresinde istekliklerce görülebilecek olup Hayvancılık Genel Müdürlüğünde satışı yapılacaktır.”