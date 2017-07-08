Rantın yeni adı sanayi siteleri

Hükümet kent içinde kalan organize sanayi bölgelerinin taşınması için harekete geçti. Ancak, kararın yeni rant bölgeleri yaratmasından endişe duyuluyor. CHP’li Faik Öztrak, bu bölgelerin yeşil alan olmasını önerdi.

Hükümet, kent içinde kalan organize sanayi bölgelerini taşımak için harekete geçti. Ancak, sitelere ait değerli arazilerin ranta kurban edilmesinden endişe ediliyor. Hükümet ilk etapta şehir içinde faaliyet gösteren Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas, Bursa ve Tokat'taki sanayi sitelerini taşımayı planlıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Üretim Reform Paketi kapsamında bu şehirlerde yer alan bazı sanayi sitelerinin şehir dışına taşınacağını söyledi. İlk etapta 9 şehirde 10 sanayi sitesinin taşınacağını belirten Özlü, bunların taşınma maliyetinin 2 milyar 200 milyon lira olduğunu kaydetti. Söz konusu sanayi sitelerinde iş yeri sayısının 6 bin 181 olduğunu ifade eden Özlü, buralarda çalışan sayısının 40 bin, arazi temininin yaklaşık maliyetinin ise 280 milyon TL olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de aktif toplam 858 sanayi sitesi bulunduğunu anlatan Özlü, bunlardan 135'nin şehir içinde kaldığını ve şehir dışına taşınacağını ifade etti. Özlü, 135 sanayi sitesinin taşınmasının maliyetinin ise 20 milyar TL'yi bulacağını aktardı.

Düzenlemeyi SÖZCÜ'ye değerlendiren CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, şehirlerde boşaltılacak sanayi tesislerinin arazilerinden büyük rant çıkacağına dikkat çekerek, bunların dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Öztrak, “Yapılması gereken bir şey sanayinin şehir dışına çıkarılması, çarpık kent içinde sanayiyi devam ettirmek mümkün değil. Ama nereye gidecekleri ve bu bıraktıkları yerin nasıl değerlendirileceği önemli olacak” dedi.

ÇEVREYE DİKKAT EDİLMELİ

Kent merkezlerinde ciddi bir yeşil alan problemi başladığını belirten Öztrak, sanayi tesislerinin taşınması ile birlikte yeşil alan problemini çözecek şekilde de bu alanların kullanılması gerektiğini söyledi. Bu süreçte her şeyin son derece şeffaf yapılması gerektiğine dikkat çeken Öztrak, “Burada saydamlık son derece mühim. Ne kadar aldınız, ne kadar verdiniz,buraların ne kadarını konuta ayırdınız, bunlar son derece ölemli olacak” diye konuştu.

2019’A KADAR TAŞINACAKLAR

İlk etapta belirlenen 10 sanayi sitesinin taşınma sürecine başladıklarını söyleyen Faruk Özlü, “Süre konusu hem mülkiyet sahipleri ve hem özel idarelerimiz taşınacak yerlerin tespitinin yapılmasına bağlı. Bizim arzumuz 2019'a kadar öncelikle bu 10 sanayi sitemizin taşınması işlemlerini hızlandırmak. Süreyi daha planlamadık. Bu süreç tarafların etkin katılımına bağlı. Bu 2019'a kadar olan bir hedef. Tamamının ise önümüzdeki günlerde yapacağımız çalıştay da taraflardan alacağımız veriler ile belirleyeceğiz” dedi.